Coral, Elena, Erik y María, los primeros bebés del 2026

Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha celebran los primeros bebés del año.

Cristina Gustau posa con su hija Elena Cortina Gistau, que ha sido el primer bebé nacido en 2026 en España, en el Hospital de Barbastro, a 1 de enero de 2026, en Barbastro, Huesca, Aragón (España). Elena nació a las 00.00 horas con un peso de 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros. Entre 2015 y 2024 los nacimientos en España han caído de algo más de 420.000 a 318.005, y en 2025 solo se dispone aún de estimaciones parciales, que apuntan a una natalidad en mínimos históricos. 01 ENERO 2026;NACIM...

Primeros bebés del año 2026 | EUROPAPRESS

Termina la doceava uva y, por lo general, se celebra la entrada del año nuevo, sin embargo, hay familias que lo hacen por un motivo aún más especial. Es el caso de los padres de Coral, la pequeña gallega que decidió llegar al mundo justo mientras sonaban las campanadas.

Fue en Ourense, cuando a las 00:00 horas, Iria daba a luz a Coral en el Complexo Hospitalario Universitario de la ciudad. La niña, de 2,9 kilos "se adelantó 15 días y a las doce en punto quiso salir", contaba su madre. Horas después, Coral descansaba en su cuna con su título de primera gallega del año. "Nos sorprendió que fuera justo el día 1", añadió su madre.

Por otro lado, unos segundos después de las doce, Aragón celebraba el nacimiento de Elena en el Hospital de Barbastro en Huesca, con 3.250 gramos y 48,1 centímetros. Al igual que en Castilla-La Mancha, hubo dos nacimientos por cesárea.

Erik vino al mundo en el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan con 3,9 kilos y 51,5 centímetros, mientras que en el Hospital General Universitario de Ciudad Real nacía casi a la vez María, que pesó 3,610 kilos y midió 51,5 centímetros.

Minutos más tarde, en el sur del país, Andalucía vivía también su primer nacimiento del 2026. En Huelva, Cloe llegaba al mundo un minuto después de medianoche en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. La bebé, de 3.250 gramos y 49 centímetros, se convirtió en la primera andaluza del año.

A las 00:04, el Hospital Valdecilla de Santander también se llenaba de felicidad con el nacimiento de Nel, el primer bebé de la región. Con 3,535 kilos, era el primer hijo de Eva Bueno, de Torrelavega.

Y doce minutos después, otra vez en Andalucía, a las 00:32, en el Hospital Universitario de Jerez, nació Dafne. Pesó 3.980 gramos y midió 53,5 centímetros. La noticia la confirmó la Junta de Andalucía anunciando la primera jerezana del año.

"Un regalo de Dios"

En el Hospital de Basurto, en Bilbao, nacía Ailany, la primera bebé de Euskadi. Llegó a las 00:29 horas tras un largo ingreso de dos días. Diego, su padre, aseguraba que era "una niña muy esperada" tras perder a la que iba a ser su hermana: "Ailany es un regalo de Dios".

En Burgos otro pequeño se adelantó tres días a lo previsto. Alonso llegó por sorpresa mientras su familia aún estaba en casa celebrando. "Estábamos con la familia y, cuando nos quisimos dar cuenta, ya íbamos en el coche hacia el hospital", contaba Guillermo, su padre. María, la madre, reconocía que habían elegido el nombre una vez nació.

Madrid también dio la bienvenida a su primer bebé del año: Santiago. Su madre, Zaira, recordó el momento: "No comí las uvas, comí contracciones". Aunque estaba previsto que naciera en diciembre, decidió esperar para ser el primero de 2026 en la región madrileña.

