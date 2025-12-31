Desaparición
Desaparece en Zaragoza un niño de 4 años
Junto a él ha desaparecido su madre, Lavinia, de 20 años.
El pasado 29 de diciembre el Centro Nacional de Personas Desaparecidas emitió una alerta por la desaparición de una joven de 20 años llamada Lavinia y su hijo Ayan, un niño de cuatro años. Ambos fueros vistos por última vez en Zaragoza, según informa Aragón Digital.
Las autoridades mantienen un aviso activo por la desaparición de ambos y solicitan la colaboración ciudadana para localizarlos cuanto antes.
Datos de los desaparecidos
La joven, Lavinia D. tiene 20 años, mide 1,65 metros y pesa 65 kilos. Tiene cabello castaño y ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía un abrigo de borrego y unas botas de color beige con pelo.
El menor, Ayan Emrah I., tiene 4 años, mide 1,20 metros y pesa 22 kilos. Tiene cabello negro y ojos castaños. Cuando se les perdió la pista vestía con un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.
Si tiene alguna información que sirva de utilidad sobre el caso llame al 091, al 116000 fundación ANAR o contacte con el Centro Nacional de Desaparecidos.
