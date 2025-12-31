Desaparece en Zaragoza un niño de 4 años

El pasado 29 de diciembre el Centro Nacional de Personas Desaparecidas emitió una alerta por la desaparición de una joven de 20 años llamada Lavinia y su hijo Ayan, un niño de cuatro años. Ambos fueros vistos por última vez en Zaragoza, según informa Aragón Digital.

Las autoridades mantienen un aviso activo por la desaparición de ambos y solicitan la colaboración ciudadana para localizarlos cuanto antes.

Datos de los desaparecidos

La joven, Lavinia D. tiene 20 años, mide 1,65 metros y pesa 65 kilos. Tiene cabello castaño y ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía un abrigo de borrego y unas botas de color beige con pelo.

El menor, Ayan Emrah I., tiene 4 años, mide 1,20 metros y pesa 22 kilos. Tiene cabello negro y ojos castaños. Cuando se les perdió la pista vestía con un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

Si tiene alguna información que sirva de utilidad sobre el caso llame al 091, al 116000 fundación ANAR o contacte con el Centro Nacional de Desaparecidos.