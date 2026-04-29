Efemérides de hoy 29 de abril de 2026:¿Qué pasó el 29 de abril?

El 29 de abril de 2021, se inaugura el puente 516 Arouca, el puente colgante peatonal más grande del mundo. Se encuentra ubicado en Arouca, en el norte de Portugal. Con una extensión de 516 metros de longitud, conecta las dos orillas del río Paiva, a una altura de 175 metros. La estructura, formada por cables de acero y una pasarela de rejilla metálica de apenas 1,20 metros de ancho, está diseñada para resistir fuertes vientos y cargas dinámicas provocadas por el paso de visitantes. Es uno de los reclamos turísticos más importantes dentro del Geoparque de Arouca, según la UNESCO.

Hasta entonces, el puente Charles Kuonen, en Suiza, era el más largo del mundo en su categoría. El 516 Arouca lo supera por 16 metros. Sin embargo, con el paso de los años es superado por nuevas infraestructuras, pasando a ocupar posiciones posteriores en el ranking global. En la actualidad, el Sky Bridge, inaugurado en 2022 y ubicado en República Checa, es el puente colgante peatonal más largo del mundo, con 721 metros de longitud.

Un 29 de abril, pero de 1997, entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción. El acuerdo, firmado inicialmente en 1993, prohíbe de forma total una de las categorías más peligrosas de armamento y establece mecanismos de verificación internacional. La convención crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), como organismo encargado de supervisar su cumplimiento.

El tratado obliga a los Estados firmantes a declarar y destruir sus arsenales bajo control internacional. Desde su entrada en vigor, más de 190 países se adhieren al acuerdo, convirtiéndolo en uno de los instrumentos de desarme más amplios en términos de seguridad internacional.

¿Qué pasó el 29 de abril?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1483.- El reino de Castilla conquista Gran Canaria tras la rendición de los aborígenes.

1729.- Felipe V da carácter de institución a los Mozos de Veciana, origen de los actuales Mossos d’ Esquadra en Cataluña.

1814.- Guerra de la Independencia: los franceses se retiran de Barcelona.

1875.- El rey Alfonso XII inaugura el Museo Anatómico, actual Museo Nacional de Antropología.

1935.- Comienza la primera edición de la Vuelta Ciclista a España, con un recorrido de 3.425 kilómetros dividido en 14 etapas.

1945.- Adolf Hitler contrae matrimonio con Eva Braun, en el sótano acorazado que les servía como refugio, en Berlín.

1986.- Un incendio destruye 400.000 libros en la biblioteca central de Los Ángeles.

1988.- Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, recibe en el Kremlin, por primera vez, al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Pimen.

1991.- La ONU aprueba un plan para la descolonización del Sáhara Occidental.

1994.- Se conoce la fuga del país del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado de corrupción.

2013.- El restaurante español Celler de Can Roca es reconocido como el mejor restaurante del mundo.

¿Quién nació el 29 de abril?

1824.- Francesc Pi y Margall, político y escritor, presidente de la I República española.

1901.- Hiro-Hito, emperador de Japón.

1933.- Willie Nelson, cantante y compositor estadounidense.

1958.- Michelle Pfeiffer, actriz estadounidense.

1965.- Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.

2007.- Infanta Sofía de Borbón, segunda hija de los reyes de España.

¿Quién murió el 29 de abril?

1959.- Joaquín Blume, gimnasta español.

1964.- Wenceslao Fernández Flórez, escritor español.

1980.- Alfred Hitchcock, director de cine.

2015.- François Michelin, industrial francés, gerente de la empresa Michelin hasta 1999.

2018.- Luis García Meza, militar y dictador boliviano.

¿Qué se celebra el 29 de abril?

Horóscopo del 29 de abril

Santoral del 29 de abril

Else celebra el Día Internacional de la Danza.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebran santa Catalina de Siena y san Hugo abad.