sociedad
Sucesos

Desalojos

Dúdar y Grazalema, dos pueblos desalojados al completo por la borrasca Leonardo

En otras zonas de Andalucía se mantienen los Puestos de Mando para analizar la situación. Mientras que en otras se ha enviado un mensaje de alerta a la población.

El río Aguas Blancas a su paso por el municipio de Dúdar

Irene Rodríguez
Publicado:

Eran las tres de la mañana cuando comenzaban los primeros desalojos en el municipio granadino de Dúdar ante las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en la localidad, dejando casas anegadas y huertos cubiertos de agua. Algunos vecinos no querían abandonar su vivienda, pero finalmente esta mañana han tenido que marcharse.

Ya no queda nadie en el pueblo, los 120 vecinos han ido realojados en un hotel de Granada, donde permanecerán hasta nuevo aviso. Debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desprendimiento de laderas se ha procedido al desalojo. Al municipio tampoco se puede acceder, la carretera está cortada desde primer ahora de la mañana.

Mientras que en Cádiz, los vecinos de Grazalema, un municipio según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es el "epicentro" de la borrasca Leonardo, donde durante el miércoles llovió más que en la Comunidad de Madrid en un año. Se han registrado unos 600 litros por metro cuadrado en 24 horas, además de pequeños temblores que geólogos ya están investigando para determinar si puede estar relacionado con el temporal.

Los desalojos aumentan en Andalucía tras la decisión del comité asesor provincial del plan de emergencia. Aquellos habitantes de los municipios de las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir, así como las nueve inundables de Córdoba capital tendrán que abandonar sus domicilios.

Junto a los 1500 desalojados de Grazalema y los de Dúdar, se unirán las 4.000 personas que ha contabilizado el Servicio de Emergencias 112, que también han tenido que marcharse.

¿Nuevos desalojos?

En Jerez de la Frontera y San Roque (Cádiz), y en Ronda y Casares (Málaga), se mantienen operativos los Puestos de Mando Avanzados (PMA), para analizar los efectos de la borrasca y tomar medidas de precaución.

Se ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de las zonas de Guadalete, Jerez y el Puerto, pidiendo a la población que abandone y se aleje de zonas inundables ante la posible crecida del río Gudalete al estar llevando trabajos de desembalse extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos.

Sociedad

