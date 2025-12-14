Encuentran el cadáver de un hombre con heridas de arma blanca en Lo Pagán, Murcia

Un hombre, aún sin identificar, ha sido encontrado muerto en la pedanía de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, en Murcia. El hombre ha sido encontrado con signos de muerte violenta al encontrarse sobre un charco de sangre y lesiones compatibles con un arma blanca.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, ha informado a EFE de que los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la mañana en la calle Berlín en Lo Pagán. Hasta allí, han acudido los servicios de emergencia tras recibir el aviso telefónico de que había una persona tumbada en la calle y aparentemente muerta.

El 112 movilizó a la zona a Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario, que solo pudo certificar la muerte de la víctima. Según la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a una muerte violenta por arma blanca y se ha iniciado la investigación para identificar y detener al responsable de los hechos.

Por el momento, el fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cartagena para la práctica de la autopsia y determinar, de esta manera, las causas de la muerte.

Muere un hombre de 67 años al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán

Un hombre de 67 años ha muerto al caerse de un barco en el mar en aguas de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, tal y como indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado mes de agosto alrededor de las siete y media de la tarde. Los hijos del afectado, que fueron testigos de lo sucedido, llamaron a Emergencias para solicitar ayuda.

Cuando la ayuda llegó a la embarcación, el afectado había sido subido al velero y estaba aún con vida, pero muy débil. Los socorristas lo sacaron en lancha hasta tierra firme, desde mar adentro, y una vez en la orilla fue atendido por sanitarios movilizados en una unidad móvil de emergencia (UME), en la zona de La Puntica, junto a los locales de ocio de la población, pero nada su pudo hacer por su vida.

El asunto es competencia de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Los agentes tomaron declaración a los hijos del fallecido, a fin de tratar de esclarecer qué pasó en alta mar.

Los restos mortales, como manda el protocolo, son trasladados al Instituto de Medicina Legal, para que sea la autopsia la que confirme la causa del deceso: si el hombre sufrió un ahogamiento o si le sobrevino una dolencia previa que dio lugar al luctuoso desenlace.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.