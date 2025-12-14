Efemérides de hoy 14 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de diciembre?

El 14 de diciembre de 1972, Eugene Cernan, comandante de la misión Apolo XVII, se convierte en el último ser humano en pisar la superficie lunar. Acompañado por el geólogo Harrison Schmitt, Cernan realiza una serie de experimentos y recolecta muestras que amplían el conocimiento sobre la composición y la historia geológica de la Luna. La misión, iniciada el 7 de diciembre, fue la sexta y última del programa Apolo en alcanzar el satélite, marcando el cierre de una era dorada para la exploración espacial tripulada.

El regreso de Cernan y su equipo simbolizó tanto el éxito tecnológico como el fin de las ambiciones inmediatas de la NASA por continuar con misiones lunares. Desde entonces, ningún ser humano ha vuelto a caminar sobre la Luna, lo que convierte aquel momento en un referente histórico y en un recordatorio del desafío que implica la exploración más allá de nuestro planeta. Medio siglo después, el legado del Apolo XVII sigue inspirando proyectos que buscan retomar el camino hacia la superficie lunar y más allá.

Un 14 de diciembre, pero de 1897, el general español Fernando Primo de Rivera y el líder independentista filipino Emilio Aguinaldo firman el Pacto de Biak-na-Bató, un acuerdo que buscaba poner fin provisionalmente a la insurrección en Filipinas contra el dominio colonial español. El pacto contemplaba la rendición de las fuerzas revolucionarias y el exilio de Aguinaldo a Hong Kong a cambio de indemnizaciones económicas y promesas de reformas, aunque su cumplimiento sería efímero, ya que el conflicto se reavivaría meses después, en el contexto de la guerra hispano-estadounidense.

¿Qué pasó el 14 de diciembre?

1911.- El explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur.

1927.- El rey Alfonso XIII preside el acto del primer vuelo comercial de la aerolínea española Iberia que unía Madrid con Barcelona.

1930.- Fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández, por la sublevación republicana de Jaca (Huesca).

1942.- Aprobada la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad en España.

1967.- El rey Constantino abandona Grecia con rumbo al exilio.

1981.- El Parlamento israelí aprueba la anexión de los Altos del Golán, arrebatados a Siria en la guerra de 1967.

1982.- Se ordena la apertura de la verja de Gibraltar para peatones, después de 13 años de interrupción de comunicaciones con la colonia británica desde el lado español -la verja se abrió a las 00.00 horas del día 15.

1994.- Comienza en China la construcción de la presa de las Tres Gargantas, en el curso medio del río Yangtsé, la mayor del mundo con 2.309 metros de amplitud y 186 metros de alto.

2004.- Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, fundan en La Habana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

2013.- China se convierte en el tercer país (tras la Unión Soviética y Estados Unidos) en posar una nave sobre suelo lunar.

2023.- El Consejo Europeo acuerda abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, conceder el estatus de candidato a Georgia e iniciar negociaciones con Bosnia y Herzegovina.

¿Quién nació el 14 de diciembre?

1503.- Michel de Nostradamus, astrólogo francés.

1831.- Arsenio Martínez Campos, militar y político español.

1916.- José María García Escudero, historiador español.

1920.- Orlando Pelayo, pintor español.

1938.- Leonardo Boff, brasileño, teórico de la Teología de la Liberación.

1950.- José Bono, político español.

1987.- Ana María Ruiz Polvorosa, "Ana Polvorosa", actriz española.

¿Quién murió el 14 de diciembre?

1788.- Carlos III, rey de España.

1799.- George Washington, presidente estadounidense.

1978.- Salvador de Madariaga, ensayista y diplomático español.

1984.- Vicente Aleixandre, poeta español.

2015.- Elena Asins, artista y crítica de arte.

2018.- Remedios Loza, primera indígena aimara en ser parlamentaria en Bolivia.

2023.- Daniela Costa, actriz española de "Al salir de clase".

¿Qué se celebra el 14 de diciembre?

Hoy, 14 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Mono y Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia.

Horóscopo del 14 de diciembre

Los nacidos el 14 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 14 de diciembre

Hoy, 14 de diciembre, se celebran los santos Arsenio, Isidoro, Juan de la Cruz, Justo y Nicasio.