Ni Papá Noel se libra: roban 500 flores de Pascua de la decoración navideña en Las Palmas

Llega la Navidad y con ella los regalos, los buenos deseos y los adornos navideños que tanto nos gustan. "El árbol de Navidad siempre tiene que estar", "El Belén", "Lo típico, luces y árbol", dicen algunas vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que a quién no le gusta poner en su casa un árbol, unas luces o las tradicionales flores de Pascua. "¡A mi me encantan las flores de Pascua!", exclama otra mujer.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decorado toda la ciudad con estas coloridas plantas: "Instalamos por toda la ciudad las flores de Pascua, este año 25.000, para embellecer, darle ese color navideño", explica Gema Martínez, concejala de parques y jardines.

Pero los amigos de lo ajeno empiezan a hacer de las suyas, y aunque parezca increíble se están produciendo robos masivos de estas plantas. Las flores de Pascua están desapareciendo por momentos de los parques y jardines algo que deja atónitos a los viandantes: "¿En serio? Pues muy mal ¿no? La gente se las coge gratis, en vez de comprarlas", dice una mujer asombrada. "Me parece horrible que la gente no respete que todos podamos disfrutar de lo mismo", dice otra.

Y todo, suponemos, por ahorrarse unos euros en la floristería… Preguntamos a una experta que nos explica que las flores de Pascua son las flores "reinas" de la Navidad, y que tienen precios diferentes según su tamaño: "Desde 4.50 o 5.50 euros y las grandes entre 15 y 25 euros". El Ayuntamiento ha perdido ya miles de euros además del trabajo extra que tienen que realizar los operarios que cada viernes, semana tras semana, tienen que reponer las plantas en los agujeros provocados por los robos.

Hay varios perfiles de ladrones de plantas, algunas personas las roban individualmente, escarbando en la tierra, para decorar sus casas. Otros, las roban directamente de decenas en decenas: "En una misma plaza nos robaron 72", asegura Gema Martínez, concejala parques y jardines. "Para venderlas y sacar beneficio tendrían que robar muchas ¿no?", dice incrédula una mujer. En pocos días ya se han robado medio millar de estas flores en la capital grancanaria: "¿Más de 500? Me imagino que las venderán…", dice una vecina. "Por la calle se venden flores de Pascua…", asegura otra. Una joven prefiere no ser malpensada: "Prefiero hasta pensar que es para decorar y no para hacer negocio y venderlas…"

Desde el consistorio apelan al civismo y hacen un llamamiento a que no se termine con la decoración municipal de la que disfrutan todos los ciudadanos.

Así que ya saben, si van paseando por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y las ven decorando sus parques y jardines, pueden admirarlas y hacerles fotos pero por favor…¡No se las lleven!

