Estafados por gurús espirituales

La Guardia Civil ha desmantelado en Navalmoral de la Mata, Cáceres, una organización criminal que estafaba por medio de una supuesta actividad espiritual. Dos hombres y dos mujeres han sido detenidos por su supuesta implicación en delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

Personas vulnerables

El grupo captaba a personas en situación de especial vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de países de Sudamérica y Centroamérica, a quienes supuestamente sometían a una manipulación psicológica para obtener aportaciones económicas como contribuciones obligatorias. La investigación comenzó hace meses cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que, mediante un supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas, obtenían importantes cantidades de dinero. Según las pesquisas practicadas, la organización estaba formada jerárquicamente y establecido roles concretos para mantener la estructura de la banda criminal.

Bajo la supuesta manipulación psicológica y/o emocional de las víctimas, estas realizaban pagos recurrentes, en muchos casos mediante Bizum u otros sistemas de aportación directa, que habrían generado un importante volumen económico destinado, sobre todo, a enriquecer a sus líderes. Los cabecillas de la trama ofrecían un supuesto acompañamiento espiritual a sus víctimas, que se contabilizan en alrededor de una decena. En un año los delincuentes han conseguido reunir más de 200.000 euros.

Cuatro detenidos

Como resultado de las pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, y bajo la dirección del juzgado de primera instancia número 3 de Navalmoral de la Mata y la Fiscalía Provincial de Cáceres, el pasado 11 de noviembre se practicaron seis registros en distintos inmuebles, entre viviendas y locales, relacionados con la organización criminal.

Además, se llevó a cabo la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como supuestos autores de los delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Además, se intervino dinero en efectivo, sumado al dinero bloqueado en cuentas bancarias, terminales móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.

¿Posible afectado? Llama al 927 628 162

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser víctimas o que dispongan de información de interés relacionada con los hechos, para que se pongan en contacto con los investigadores a través del teléfono 927 628 162, con el fin de facilitar cualquier dato relevante.

