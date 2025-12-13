Alerta por un posible tiroteo activo en la Universidad de Brown

La Universidad de Brown informó este sábado por la tarde de un posible tiroteo activo en su campus, situado en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, lo que activó un amplio despliegue policial en la zona.

El centro educativo alertó a estudiantes y personal poco antes de las cuatro de la tarde, hora local de la costa Este, sobre la presencia de un tirador activo cerca del edificio de 'Barus & Holley Engineering'. En el mensaje, la universidad instó a quienes se encontraran en el área a tomar medidas inmediatas de seguridad.

La universidad aseguró que había un sospechoso detenido, pero poco después eliminó el mensaje y rectificó. "La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo. Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la institución anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar. El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".

"Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y escóndanse hasta nuevo aviso", señalaba la alerta enviada por la institución. El comunicado recordaba además el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones: "CORRA, si está en el área afectada y puede evacuar de forma segura; ESCÓNDASE, si no es posible evacuar, busque refugio; DEFIÉNDASE, como último recurso, actúe para protegerse".

Por su parte, la policía de Providence informó a través de la red social X de su despliegue en Hope Street, una vía cercana a la universidad, y pidió a la población extremar las precauciones y evitar el área mientras se desarrollaba la intervención.

Imagen del mensaje de X compartido por la policía de Providence. | @ProvidenceRIPD

Hasta el momento, no se ha facilitado información adicional sobre el incidente ni sobre posibles heridos o detenidos.

