Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Pesquero portugués

Buscan a tres tripulantes tras el vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del Miño

Un amplio operativo de rescate trabaja en aguas portuguesas tras el naufragio del barco Vila de Caminha, del que ya han sido localizados dos marineros.

Un pesquero portugu&eacute;s vuelca en la desembocadura del Mi&ntilde;o y mantiene a tres tripulantes desaparecidos

Un pesquero portugués vuelca en la desembocadura del Miño y mantiene a tres tripulantes desaparecidosEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del río Miño ha activado este sábado un dispositivo de búsqueda coordinado entre Portugal y España. Por el momento, han sido localizados varios tripulantes, mientras continúan las labores para encontrar a otros tres marinos de origen indonesio que permanecen desaparecidos.

Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, la embarcación accidentada es el pesquero portugués Vila de Caminha, que apareció volcado en aguas próximas a la costa lusa, cerca de la Illa da Ínsua. El aviso se recibió pasadas las 13:30 horas a través de la Comandancia Naval del Miño, que alertó de la presencia del barco volcado en la desembocadura del río.

Operativo coordinado entre Portugal y Galicia

La operación está coordinada por el MRCC de Lisboa y cuenta con la colaboración de medios españoles. Por parte de Salvamento Marítimo se han desplegado la embarcación Salvamar Mirach y el avión Sasemar 101, mientras que el Servizo de Gardacostas de Galicia participa con el helicóptero de rescate Pesca I. También colaboran Guardia Civil, bomberos de 0 Morrazo y Vigo, así como el GES de A Guarda.

Hasta el momento, los equipos de rescate han conseguido localizar a varios tripulantes, pero la búsqueda continúa para dar con otros tres marinos indonesios que viajaban a bordo del pesquero. Las labores se centran en aguas de jurisdicción portuguesa y continúan abiertas a la espera de nuevos resultados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El único habitante del pueblo: así es la vida de Fernando en un pequeño enclave de Soria

Imagen de archivo de Benamira, Soria.

Publicidad

Sociedad

Un pesquero portugués vuelca en la desembocadura del Miño y mantiene a tres tripulantes desaparecidos

Buscan a tres tripulantes tras el vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del Miño

Imagen de archivo de flores de Pascua.

Ni Papá Noel se libra: roban 500 flores de Pascua de la decoración navideña en Las Palmas

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

Imagen de la Policía Nacional en el Puerto de Ceuta
Agresión sexual

Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

Imagen de archivo de Benamira, Soria.
ESPAÑA VACIADA

El único habitante del pueblo: así es la vida de Fernando en un pequeño enclave de Soria

Imagen de la actriz Antonia San Juan.
CÁNCER

Antonia San Juan anuncia su última sesión de quimioterapia: "Es el 30 de diciembre y ya está"

La intérprete insiste en que su objetivo no es convertirse en un símbolo de inspiración, sino simplemente mostrar la realidad de su lucha, eliminando tabúes y mostrando que es posible mantener la vida y la normalidad a pesar de la enfermedad.

Agente de la Policía Canaria junto a un coche patrulla.
PALMA

Muere una niña de 7 años y dos personas resultan heridas después de que un coche los arrollara en Palma

El suceso ocurrió en Coll de'n Rabassa durante la mañana del domingo; la madre y la abuela de la menor resultaron heridas y el conductor fue trasladado al hospital para pruebas

Imagen de archivo de una ambulancia de la Región de Murcia

Encuentran el cadáver de un hombre con heridas de arma blanca en Lo Pagán, Murcia

Estafados por gurús espirituales

Estafados por gurús espirituales

Eugene Cernan, último astronauta que pisó la Luna

Efemérides de hoy 14 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de diciembre?

Publicidad