Pesquero portugués
Buscan a tres tripulantes tras el vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del Miño
Un amplio operativo de rescate trabaja en aguas portuguesas tras el naufragio del barco Vila de Caminha, del que ya han sido localizados dos marineros.
Publicidad
El vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del río Miño ha activado este sábado un dispositivo de búsqueda coordinado entre Portugal y España. Por el momento, han sido localizados varios tripulantes, mientras continúan las labores para encontrar a otros tres marinos de origen indonesio que permanecen desaparecidos.
Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, la embarcación accidentada es el pesquero portugués Vila de Caminha, que apareció volcado en aguas próximas a la costa lusa, cerca de la Illa da Ínsua. El aviso se recibió pasadas las 13:30 horas a través de la Comandancia Naval del Miño, que alertó de la presencia del barco volcado en la desembocadura del río.
Operativo coordinado entre Portugal y Galicia
La operación está coordinada por el MRCC de Lisboa y cuenta con la colaboración de medios españoles. Por parte de Salvamento Marítimo se han desplegado la embarcación Salvamar Mirach y el avión Sasemar 101, mientras que el Servizo de Gardacostas de Galicia participa con el helicóptero de rescate Pesca I. También colaboran Guardia Civil, bomberos de 0 Morrazo y Vigo, así como el GES de A Guarda.
Hasta el momento, los equipos de rescate han conseguido localizar a varios tripulantes, pero la búsqueda continúa para dar con otros tres marinos indonesios que viajaban a bordo del pesquero. Las labores se centran en aguas de jurisdicción portuguesa y continúan abiertas a la espera de nuevos resultados.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad