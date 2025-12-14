Noticias de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

Las declaraciones de Sánchez sobre los escándalos de acoso, el ataque terrorista en Sídney, o el tiroteo en la Universidad de Brown, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025.

Sánchez, sobre los escándalos de acoso del PSOE: "Somos los primeros en activar el protocolo y lo hacemos con contundencia y transparencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en un mitin del PSOE en Cáceres para apoyar a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Junta de Extremadura en la fase final de la campaña electoral. En su discurso, pidió el voto para el PSOE frente a PP y Vox, a los que calificó como opciones de retroceso, y defendió al socialismo como la única alternativa de progreso para la región.

Sánchez abordó las recientes polémicas por denuncias de acoso sexual y reafirmó el compromiso feminista del PSOE, asegurando que el partido actúa con transparencia y firmeza. Recordó que fue un gobierno socialista el que impulsó la obligatoriedad de protocolos contra el acoso en los partidos y defendió que el PSOE ha sido el primero en aplicarlos con rigor. En contraste, cuestionó la actuación de otras formaciones.

También se refirió a la corrupción, que definió como una traición a los valores socialistas, y acusó al PP de falta de credibilidad en esta materia, aludiendo a conflictos internos y casos conocidos. Además, rechazó las peticiones de adelanto electoral y defendió el respeto a los resultados electorales, criticando la injerencia de la Iglesia en el debate político.

En clave autonómica, Sánchez planteó las elecciones como una elección entre lo público y la privatización, subrayando la defensa de los servicios públicos. Por su parte, Gallardo reforzó el mensaje de tolerancia cero del PSOE al afirmar que en el partido no tienen cabida ni abusadores ni conductas machistas.

Ataque terrorista contra la comunidad judía: al menos 11 muertos y varios heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sydney

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de al menos 11 personas y cerca de 29 heridos tras un tiroteo ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney. Uno de los atacantes murió abatido por la Policía y otro fue detenido. El suceso, aún bajo investigación, ha sido declarado oficialmente como un acto de terrorismo con motivación antisemita y, según las autoridades, tuvo como objetivo a la comunidad judía.

El ataque se produjo mientras se celebraba el inicio de la festividad judía de Janucá en la zona. Durante el caos, un civil logró desarmar a uno de los agresores, evitando un número mayor de víctimas, aunque resultó gravemente herido y permanece hospitalizado. La Policía también localizó un posible artefacto explosivo en un vehículo vinculado a los atacantes y mantiene el área acordonada, sin descartar la implicación de más sospechosos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atentado como un golpe al "corazón de la nación" y aseguró que el Gobierno empleará todos los recursos necesarios para proteger a la comunidad judía. Las autoridades estatales activaron medidas especiales de seguridad y el Comité Nacional de Seguridad fue convocado de urgencia.

El ataque provocó una amplia condena internacional. Líderes de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y otros países expresaron su solidaridad con Australia y denunciaron el antisemitismo. Organizaciones judías de distintos países también condenaron la violencia y reclamaron una respuesta firme frente al terrorismo. Como medida preventiva, ciudades como Londres anunciaron el refuerzo de la seguridad durante las celebraciones de Janucá.

Al menos dos muertos y siete heridos críticos en un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown: detenido un supuesto implicado

La Universidad de Brown alertó el sábado de un tiroteo activo en su campus de Providence (Rhode Island), lo que provocó un amplio operativo policial. El ataque tuvo lugar en el edificio de ingeniería Barus & Holley y dejó al menos dos personas muertas y siete heridas, una de ellas en estado crítico.

La institución avisó a estudiantes y personal poco antes de las cuatro de la tarde (hora local), instando a aplicar los protocolos de seguridad habituales: evacuar si era posible, refugiarse y, solo como último recurso, defenderse. Tras el suceso, el campus fue cerrado de manera preventiva, aunque la rectora, Christina Paxson, confirmó posteriormente el levantamiento de la clausura.

Las autoridades informaron de la detención de un sospechoso presuntamente relacionado con el tiroteo. El alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó el arresto y señaló que el detenido portaba un arma cuyas características coinciden con la utilizada en el ataque, aunque por el momento no ha sido imputado. La policía describió al sospechoso como un hombre vestido de negro.

La Policía de Providence desplegó efectivos en las inmediaciones de la universidad, especialmente en Hope Street, y pidió a la ciudadanía evitar la zona mientras continuaban las labores de investigación. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios y permanecen estabilizados, salvo uno en estado grave.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar para colaborar con las fuerzas de seguridad locales. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar oficialmente a las víctimas.

