Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decretado prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por agredir sexualmente a una menor en Ceuta. Uno de los dos detenidos mantenía a la menor encerrada en una habitación contra su voluntad. A esos delitos de agresión sexual con acceso carnal se añaden otros de prostitución de menores y elaboración de material pornográfico.

De acuerdo con la resolución judicial a la que ha tenido acceso 'El Faro', concurren indicios bastantes de criminalidad contra los investigados, cuya detención se prorrogó 24 horas más hasta su ingreso en prisión.

Los hechos con los que se les relaciona a los detenidos son graves: van desde agresión sexual con penetración a la menor, prostitución inducida, elaboración de material pornográfico de menores y facilitación de estupefacientes a la menor en el caso del llamado M.E.H, quien tenía retenida a la menor forzándola a esos fines.

Según la UFAM, el llamado M.E.H llevó a su vivienda a terceros para que mantuvieran relaciones sexuales con la menor a cambio de una contraprestación económica, amenazando a la joven a dejarla sin techo. Para agredirla sexualmente, el detenido llegó a drogarla con estupefacientes.

Según ha detallado 'El Faro', la medida de prisión se ha adoptado al haber un alto riesgo de sustracción de la Justicia dada la alta penalidad prevista por los delitos atribuidos y la permeabilidad de la frontera. Además, el detenido M.E.H no está regularizado legalmente en España, y F.K., podría buscar la escapada.

Del mismo modo, ambos podrían atentar como indica la Fiscalía contra otros menores ya que F.K. está investigado en otro procedimiento penal por presunta agresión a otra persona menor.

Condenado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a sus cinco sobrinos

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a 30 años de prisión a un hombre por haber agredido sexualmente a sus cinco sobrinos, todos ellos menores de edad, entre los años 2020 y 2022 en una vivienda familiar.

Tal y como ha podido saber EFE, en la sentencia se recoge que el acusado reconoció los hechos en la vista oral celebrada el 14 de octubre y ahora se ha dictado la condena por un total de seis delitos de agresión sexual a menores de edad.

El acusado se mostró conforme con las penas acordadas por la Fiscalía. El hombre abusó de cinco sobrinos aprovechando su relación de parentesco para atentar contra su libertad e indemnidad sexual en la vivienda familiar en la barriada del Príncipe Alfonso a la que acudían los menores de visita todos los viernes.

El condenado, que carecía de antecedentes penales, aprovechaba las reuniones familiares para agredir a sus sobrinos, a los que amedrentaba para que no dijeran nada.

La principal víctima es un menor de 10 años contra el que comenzó las agresiones sexuales en 2020 y posteriormente, a otra de sus sobrinas además de obligar al primer menor a ver la escena.

La sentencia recoge diez años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años con acceso carnal, dos años por conminación a una menor de 16 años a presenciar actos de carácter sexual y otras dos condenas de cinco años, una de dos años y otra de seis años por otros cuatro delitos de agresión sexual a una menor de 16 años sin acceso carnal.

Asimismo, el reconocimiento de los hechos ha rebajado la condena de 36 a 30 años de cárcel.

