Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

Se ha decretado la prisión provisional porque uno de los detenidos contaba con un alto riesgo de fuga al no estar regularizado en España.

Imagen de la Polic&iacute;a Nacional en el Puerto de Ceuta

Imagen de la Policía Nacional en el Puerto de Ceuta Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decretado prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por agredir sexualmente a una menor en Ceuta. Uno de los dos detenidos mantenía a la menor encerrada en una habitación contra su voluntad. A esos delitos de agresión sexual con acceso carnal se añaden otros de prostitución de menores y elaboración de material pornográfico.

De acuerdo con la resolución judicial a la que ha tenido acceso 'El Faro', concurren indicios bastantes de criminalidad contra los investigados, cuya detención se prorrogó 24 horas más hasta su ingreso en prisión.

Los hechos con los que se les relaciona a los detenidos son graves: van desde agresión sexual con penetración a la menor, prostitución inducida, elaboración de material pornográfico de menores y facilitación de estupefacientes a la menor en el caso del llamado M.E.H, quien tenía retenida a la menor forzándola a esos fines.

Según la UFAM, el llamado M.E.H llevó a su vivienda a terceros para que mantuvieran relaciones sexuales con la menor a cambio de una contraprestación económica, amenazando a la joven a dejarla sin techo. Para agredirla sexualmente, el detenido llegó a drogarla con estupefacientes.

Según ha detallado 'El Faro', la medida de prisión se ha adoptado al haber un alto riesgo de sustracción de la Justicia dada la alta penalidad prevista por los delitos atribuidos y la permeabilidad de la frontera. Además, el detenido M.E.H no está regularizado legalmente en España, y F.K., podría buscar la escapada.

Del mismo modo, ambos podrían atentar como indica la Fiscalía contra otros menores ya que F.K. está investigado en otro procedimiento penal por presunta agresión a otra persona menor.

Condenado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a sus cinco sobrinos

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a 30 años de prisión a un hombre por haber agredido sexualmente a sus cinco sobrinos, todos ellos menores de edad, entre los años 2020 y 2022 en una vivienda familiar.

Tal y como ha podido saber EFE, en la sentencia se recoge que el acusado reconoció los hechos en la vista oral celebrada el 14 de octubre y ahora se ha dictado la condena por un total de seis delitos de agresión sexual a menores de edad.

El acusado se mostró conforme con las penas acordadas por la Fiscalía. El hombre abusó de cinco sobrinos aprovechando su relación de parentesco para atentar contra su libertad e indemnidad sexual en la vivienda familiar en la barriada del Príncipe Alfonso a la que acudían los menores de visita todos los viernes.

El condenado, que carecía de antecedentes penales, aprovechaba las reuniones familiares para agredir a sus sobrinos, a los que amedrentaba para que no dijeran nada.

La principal víctima es un menor de 10 años contra el que comenzó las agresiones sexuales en 2020 y posteriormente, a otra de sus sobrinas además de obligar al primer menor a ver la escena.

La sentencia recoge diez años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años con acceso carnal, dos años por conminación a una menor de 16 años a presenciar actos de carácter sexual y otras dos condenas de cinco años, una de dos años y otra de seis años por otros cuatro delitos de agresión sexual a una menor de 16 años sin acceso carnal.

Asimismo, el reconocimiento de los hechos ha rebajado la condena de 36 a 30 años de cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 14 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de diciembre?

Efemérides de hoy 14 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de diciembre?

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

Imagen de la Policía Nacional en el Puerto de Ceuta

Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

Imagen de archivo de Benamira, Soria.

El único habitante del pueblo: así es la vida de Fernando en un pequeño enclave de Soria

Imagen de la actriz Antonia San Juan.
CÁNCER

Antonia San Juan anuncia su última sesión de quimioterapia: "Es el 30 de diciembre y ya está"

Agente de la Policía Canaria junto a un coche patrulla.
PALMA

Muere una niña de 7 años y dos personas resultan heridas después de que un coche los arrollara en Palma

Imagen de archivo de una ambulancia de la Región de Murcia
Suceso

Encuentran el cadáver de un hombre con heridas de arma blanca en Lo Pagán, Murcia

Los servicios de emergencia encontraron el cuerpo del hombre sobre un gran charco de sangre.

Estafados por gurús espirituales
Estafa

Estafados por gurús espirituales

Captaban a personas en situación de especial vulnerabilidad y los manipulaban psicológicamente para estafarles.

Eugene Cernan, último astronauta que pisó la Luna

Efemérides de hoy 14 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de diciembre?

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Inseminación artificial

35 de los 197 bebés que engendró un donante de esperma con un gen cancerígeno, nacieron en España

Publicidad