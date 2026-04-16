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Encuentran un cadáver flotando y envuelto en una tela en el pantano de la Baells, Barcelona

Una mujer que paseaba con sus perros vio una mano que sobresalía de unas sábanas sujetas con una correa.

Pantano de la Baells, Barcelona

Pantano de la Baells, BarcelonaEuropa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer el hallazgo de un cadáver en el pantano de la Baells, en Vilada (Barcelona). Según ha adelantado Regió7, fue una mujer que iba paseando con sus perros este miércoles por el puente del Doro quien encontró el cuerpo sin vida, que flotaba en el agua envuelto con una tela y sujeto con una correa. Tras ver una mano que sobresalía, dio el aviso inmediato a emergencias.

Una vez se personó el cuerpo de policía, pudieron confirmar que se trataba de un cadáver. Ahora, trabajan para determinar las circunstancias de la muerte de esta persona, aunque por el momento, el juzgado encargado de llevar el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.

Cadáver del pantano de Almogía

La trágica noticia coincide con el levantamiento del secreto judicial sobre el cadáver de un albanés de 31 años que encontraron el pasado otoño en el interior de un saco en el pantano de Casasola, en Almogía (Málaga). Tres personas han sido detenidas, y la investigación ha determinado que el crimen fue motivado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas internacional.

Los acusados habrían conseguido engañar al hombre para cerrar una supuesta transacción, éste cayó en su trampa, y finalmente acabó muriendo. Encontraron el cuerpo en estado de saponificación.

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