Encuentran el cadáver de un hombre de 80 años en estado de descomposición dentro de un trastero

Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de un anciano en estado descomposición en un trastero ubicado en un bloque de viviendas de Málaga.

Los hechos han ocurrido el pasado martes 18 de noviembre. Ha sido a las 13:30 horas cuando se ha producido el hallazgo en un edificio de la calle Caramba de la ciudad, tal y como ha detallado un portavoz del 112 a Efe.

La señal de alarma la han dado los vecinos por el fuerte olor que desprendía uno de los trasteros. Ha sido entonces cuando el administrador del bloque ha dado el aviso al 112. Según Europa Press, se movilizaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos y el 061.

A su llegada, los efectivos han llegado a entrar en el trastero y han encontrado el cadáver del hombre de 80 años debajo de una estantería, según ha avanzado el Diario Sur. Posteriormente, se ha procedido al levantamiento del cadáver y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga ha detallado que el cuerpo no presentaba signos violentos.

Encuentran a un hombre de 70 años muerto en casa y parcialmente devorado por su perro

El caso de este hombre en Málaga no es aislado. El pasado mes de marzo, hallaron el cadáver de un hombre de unos 70 años que vivía solo en el barrio de Arganzuela,15 días después de su fallecimiento y parcialmente devorado por su perro. Los vecinos se extrañaron al escuchar al perro del dueño gemir.

Finalmente, un vecino del edificio llamó al 112 al sospechar que algo grave había ocurrido. Según fuentes policiales, el fallecimiento se produjo por causas naturales.

La soledad de las personas mayores, un problema en España

Para entender la magnitud este caso, hay que entender los datos. Según detalla un estudio del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, el número de personas que viven solas en España se ha disparado desde 1970. En 2024, esta cifra ha sufrido un incremento de 8'2 puntos. El porcentaje de personas que viven solas en nuestro país pasó de 1'9% en el año 1970 a 11'1% en 2024. Esto se traduce en que una de cada nueve personas vive sola y el 28% de los hogares son unipersonales.

Es a partir de los 60 años, cuando el porcentaje de mujeres que viven solas en España aumenta: hasta casi el 30% entre las españolas que tienen 65 años o más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com