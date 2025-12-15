Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran una bolsa con 60 décimos de lotería en un banco de Barcelona y localizan a la dueña en Cantabria

Otra mujer se encontró la bolsa en el distrito Eixample y llamó a la Guardia Urbana, que recogió la bolsa y localizó a la propietaria en Cantabria.

D&eacute;cimos de Loteria de Navidad

Décimos de Loteria de NavidadGetty Images

Alba Gutiérrez
Una mujer encontró la pasada semana una bolsa de mano olvidada en un banco de Barcelona. Esa bolsa tenía 60 décimos de lotería de Navidad en su interior y un nombre escrito.

Este hallazgo se hizo el miércoles 3 de diciembre en un banco del distrito del Eixample de la capital catalana y la mujer que lo encontró llamó al teléfono de emergencias 112. Tras la llamada, una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona acudió al lugar a recoger la bolsa.

Cuando recogieron esa bolsa, la Oficina de Hallazgos de la Guardia Urbana se encargó de hacer las gestiones hasta conseguir localizar a la propietaria, que se encontraba en un pueblo de Cantabria. Posteriormente, le enviaron la bolsa con los décimos.

Encuentran en la calle una cartera con décimos premiados, la entregan a la Policía y localizan a su dueña

Dos personas encontraron una cartera en una calle de Valladolid con varios décimos de lotería y la entregaron a la Policía Nacional. Tras entregar la cartera, los agentes localizaron en Burgos a la propietaria, que agradeció el gesto de los dos ciudadanos que hallaron los boletos.

Fue a las 12:30 horas del pasado 2 de enero, cuando dos personas entregaron en las dependencias policiales de la calle Fray Luis de Granada de Valladolid una cartera, que según declararon, habían encontrado instantes antes tirada en el suelo de la calle Padilla.

Esa cartera contenía tres cupones de la ONCE, dos participaciones de Lotería Nacional, una de ellas premiada, y cuatro décimos de Lotería, tres del pasado día 22 y el cuarto para el sorteo de "El Niño" de mañana.

Los agentes agradecieron el gesto de los ciudadanos y comenzaron las gestiones correspondientes para localizar al legítimo propietario, quien aún no había denunciado la pérdida.

Un día después, los agentes localizaron a la propietaria, que aseguró que días antes había estado en Valladolid y que en ese momento estaba en Burgos.

A continuación, describió la cartera y lo que contenía a los agentes. Además, remitió el correo que, previamente, había enviado a objetos perdidos comunicándolo. Tras interponer la pertinente denuncia en la Comisaría de Burgos, agentes de la Policía Nacional de Valladolid han remitido la cartera mediante oficio para su entrega a la interesada en aquella localidad.

Encuentran un sobre con 1.200 euros en décimos en Alboraia

Hace dos años, un matrimonio acudió a la comisaría de la Policía Local del municipio para informar a los agentes de que se habían encontrado un sobre con 63 décimos de lotería para los sorteos de Navidad y el Niño, cuyo importe total de los boletos asciende hasta los 1.260 euros.

Tal y como detallaron fuentes de la Policía Local, los hechos tuvieron lugar hace tres días cuando una pareja se acercó hasta las instalaciones para alertar a los agentes de lo que habían encontrado paseando por los alrededores del Camí Fondo de Alboraia.

Al parecer, mientras caminaban por la zona, avistaron un sobre tirado en la carretera y les llamó la atención.

