Un lotero almeriense regala 40 décimos para agradecer su "premio de vida" a los médicos que le salvaron tras un infarto

El lotero Jesús Ibáñez, famoso en Almería por su peculiar tradición de esconder décimos de lotería en la ciudad, ha decidido cambiar su forma de repartir la suerte este año. Esta vez, su generosidad se ha dirigido a los médicos, cirujanos, enfermeros y auxiliares que le salvaron la vida tras sufrir un infarto.

Ibáñez ha entregado 40 décimos de lotería a los profesionales de los hospitales Torrecárdenas de Almería y Virgen de las Nieves de Granada, los dos centros en los que fue atendido de urgencia. De esos 40 décimos, 20 fueron para cada hospital. Con esta acción, el lotero ha querido reconocer la labor de los equipos médicos que lo operaron y acompañaron en su recuperación tras una cirugía de triple bypass.

"Conozco, porque la he visto, la mirada que tiene una persona a la que le ha tocado el 'Gordo', y aunque no me vi, sé que es el mismo brillo que tenía yo cuando superé la operación", confesó Ibáñez

Una operación que lo llevó al límite

El pasado mes de octubre, la vida de Jesús Ibáñez cambió radicalmente. El lotero comenzó a experimentar problemas cardíacos, lo cuál le llevó a ingresar en el Hospital Torrecárdenas de Almería. En este centro se le practicó un cateterismo, pero los especialistas advirtieron que la situación era más grave de lo esperado.

Ante la urgencia, se activó un protocolo de traslado al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, centro de referencia para este tipo de operaciones. Allí, el equipo de cirugía cardiovascular, liderado por la cirujana Aida Iañez, tomó el control de su caso. La intervención consistió en un triple bypass coronario, una cirugía de alto riesgo que implicó la revascularización de sus arterias coronarias.

"El tipo de cirugía que se le practicó es importante. Se trata de una operación que, en casos de infarto, requiere rapidez y precisión. La mortalidad existe y, cuando los pacientes son informados de los riesgos, muchos se vienen abajo. De ahí que sea esencial un apoyo emocional constante", explicó la doctora Iañez, responsable de la intervención.

El lotero permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la intervención, donde fue monitorizado para controlar su evolución. Cuatro días más tarde, fue trasladado a planta, desde donde comenzó su recuperación rodeado de sus familiares. Esta experiencia dejó una profunda huella en él, no solo por lo que significó para su salud, sino por el trato humano que recibió de todo el personal médico.

"Ellos también tendrán sus problemas, pero parecen tus ángeles de la guarda. Te calman y te dan una atención perfecta", expresó Ibáñez. La admiración hacia el personal sanitario se refleja en cada una de sus palabras. "No son personas normales, están hechos de otra manera. Está claro que durante la operación han echado algo a mi corazón porque ahora los quiero un montón", bromeó el lotero.

Este agradecimiento se tradujo en la entrega de 40 décimos de lotería para los hospitales que lo salvaron. Los décimos, que corresponden al próximo sorteo del 22 de diciembre, podrían llegar a repartir hasta 16 millones de euros entre los equipos sanitarios.

De lotero anónimo a personaje querido en Almería

Jesús Ibáñez se ha ganado la simpatía de los vecinos de Almería por su peculiar tradición de esconder participaciones de lotería en distintos puntos de la ciudad. Esta práctica, conocida como "Se busca el Gordo", consiste en dejar sobres rojos con décimos en parques, calles o monumentos emblemáticos de la ciudad. Los participantes deben seguir pistas para encontrarlos, en una especie de "búsqueda del tesoro" navideña.

Sin embargo, este año ha preferido hacer una pausa en esa iniciativa para volcar su gratitud en los equipos médicos que le salvaron la vida. "Este año el Gordo ya me tocó a mí", asegura, dejando claro que su prioridad ahora es reconocer la labor de quienes lo ayudaron en los momentos más duros de su vida.

El sorteo de la Lotería de Navidad se celebrará el próximo 22 de diciembre, pero para Ibáñez la suerte ya ha llegado antes de esa fecha. Superar una cirugía de triple bypass y poder contarlo es, según él, "el mayor premio que se puede recibir".

