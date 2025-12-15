Esta es la probabilidad de ganar la Lotería de Navidad 2025 según tu horóscopo

Diciembre despierta la ilusión de millones de españoles. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra el próximo domingo 22 de diciembre, es una tradición ofrece la posibilidad de ganar grandes premios soñados como el Gordo. Como todos los años, el primer premio asciende a 400.000 euros por décimo (328.000 euros netos después de impuestos), lo que representa una oportunidad única que podría cambiar vidas.

La emoción por el Gordo es general, pero es importante entender las probabilidades que tenemos de ganar. En total, hay 100.000 números en el bombo, y solo uno de ellos será el afortunado que se lleve el primer premio. Esto, significa que la probabilidad de ganar el Gordo es de 1 entre 100.000, o un 0,001%. Además del mayor premio la Lotería de Navidad ofrece otros que también ilusionan al público:

Segundo Premio: Al igual que el Gordo tiene una probabilidad de 1 entre 100.000 (0,001%).

Cuartos Premios: Hay dos cuartos premios disponibles, con una probabilidad de 1 entre 50.000 (0,002%).

Pedrea : Este premio menor reparte 100 euros a 1.794 números premiados, lo que eleva las probabilidades de 1 entre 56 (1,79% ).

Reintegro: La opción más accesible con un 10% de probabilidad (1 entre 10), devuelve el importe del décimo si la última cifra coincide con la del Gordo.

Sólo un 5% gana más dinero que lo que ha gastado

A pesar de las bajas probabilidades para los grandes premios, la Lotería de Navidad sigue siendo uno de los juegos más populares en España. Aproximadamente el 15% de los jugadores recuperan su inversión gracias a premios menores o al reintegro. Aunque, solo alrededor del 5% logra ganar más dinero del que gastó en décimos y participaciones.

Algunos jugadores intentan aumentar sus posibilidades comprando múltiples números. Por ejemplo, si alguien juega hasta 1.000 números diferentes (lo que costaría unos 20.000 euros), solo tendría un 1% de probabilidad de ganar el Gordo. Sin embargo, si alguien decide comprar todos los décimos de un mismo número (1.930 boletos), lo único que se garantizaría sería una suma alta de dinero si se gana el Gordo (740 millones de euros), pero la probabilidad seguiría siendo del mismo 0,001% que tiene cualquier otro décimo.

Signos con mejor suerte

Queda una semana para el día del sorteo, y muchas personas miden su suerte según su signo del zodiaco. Aunque el destino no está completamente escrito, porque la Lotería de Navidad es un juego de azar que puede tocar a cualquier persona. Sin embargo, el periódico 'Ok Diario' ha publicado cuales son los signos que podrían tener más probabilidades de conseguir el Gordo.