Sanidad investiga un brote de hepatitis A con 13 afectados en la facultad de Bellas Artes de Sevilla

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una investigación para determinar el origen de un brote de hepatitis A detectado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. El episodio ha afectado a un total de 13 personas, de las cuales diez precisaron hospitalización, si bien la evolución clínica ha sido favorable y todos los afectados han recibido ya el alta médica, según han confirmado fuentes de la propia Consejería.

El último caso vinculado al brote fue notificado el pasado 25 de noviembre, una circunstancia que ha permitido a las autoridades sanitarias descartar, por el momento, la existencia de una transmisión activa. No obstante, la investigación epidemiológica continúa abierta y no se excluye que parte de los contagios se produjeran fuera del ámbito universitario, dada la naturaleza de la enfermedad y sus vías habituales de propagación.

Desde la institución académica han subrayado que la facultad funciona actualmente con total normalidad. Fuentes de la Universidad han señalado que, en cuanto se tuvo conocimiento de los primeros casos, se activaron de inmediato los protocolos establecidos en coordinación con los servicios sanitarios, reforzando las medidas de higiene y prevención. Asimismo, han asegurado que no se han registrado nuevos positivos entre el alumnado, el profesorado o el personal del centro.

Síntomas de la hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda que afecta al hígado y está causada por el virus de la hepatitis A. Aunque suele ser autolimitada, puede cursar con síntomas intensos que comienzan de forma repentina, como náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal. En fases posteriores, es frecuente la aparición de ictericia, picor cutáneo y alteraciones en el color de la orina y las heces.

La transmisión se produce fundamentalmente por vía fecal-oral, especialmente en contextos de convivencia estrecha o cuando fallan las medidas básicas de higiene, tal y como recuerda el Ministerio de Sanidad. Por este motivo, los brotes suelen concentrarse en espacios cerrados o colectivos, aunque no siempre resulta sencillo identificar un foco único de infección.

Los datos oficiales reflejan un repunte de esta enfermedad en los últimos años. En Andalucía se notificaron 166 casos de hepatitis A durante 2024, más del doble de los registrados en 2022, cuando se confirmaron 67, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía y refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica y la prevención.

