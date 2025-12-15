Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en La Algaba, Sevilla

La víctima se trata de una mujer de 44 años que presentaba varias heridas de arma blanca. Todas las hipótesis de la muerte siguen abiertas.

Archivo - Veh&iacute;culo de la Guardia Civil (archivo) -

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

Beni López
Publicado:

La Benemérita investiga la muerte a puñaladas de una mujer en su casa en el municipio sevillano de La Algaba. La víctima se trata de una mujer de 44 años. Según recoge EFE, fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado de que el aviso llegó a las 16:50. La alerta reveló que la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de la mujer y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y así practicarle la autopsia. Según recoge el Diario de Sevilla, el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ordenó el levantamiento de cadáver y este se llevó a cabo a las siete de la tarde.

Todas las hipótesis quedan abiertas. Según recoge Europa Press, no consta que la mujer estuviera abierta en el sistema VioGen por lo que no se descarta ningún escenario, incluido la violencia de género.

Detenido un hombre por asesinato machista en El Viso del Alcor, Sevilla

Este caso llega casi una semana después de que la Guardia Civil detuviera a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda en El Viso del Alcor (Sevilla). Un caso que podría tratarse de un asesinato machista. El cuerpo fue encontrado después de que se declarara el incendio.

Según contó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer de 30 años presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar de los hechos y encontraron al cadáver de la mujer con signos de violencia. Aunque la mujer no estaba inscrita en el sistema Viogen, el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior.

45 mujeres, víctimas mortales de violencia de género en España a lo largo de este 2025

Independientemente de que se confirme la muerte de la mujer en La Algaba como homicidio por violencia de género, lo cierto es que los datos reflejan el gran problema que sigue siendo la violencia machista en nuestro país.

Según recoge el Ministerio de Igualdad, hasta 45 personas han fallecido por violencia de género. La última actualización, realizada el pasado 9 de diciembre de este año, se corresponde con la confirmación del caso de una mujer de 36 años presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona. La víctima era de nacionalidad colombiana. La víctima tenías dos hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. Asimismo, el número de niños huérfanos menores de 18 años asciende a 31.

Por su parte, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron 50.897 denuncias y atendieron a 46.550 víctimas, según recoge el Informe Trimestral sobre Violencia de Género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Cabe señalar que los hombres de entre 16 y 21 años son el grupo menos concienciado contra la violencia de género, tal y como detalla el sexto 'Macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero'.

