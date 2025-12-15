Cómo comprar Lotería de Navidad 2025 online en la administración de Manises: horarios y cómo pedir cita

Son muchos los que tienen marcado en el calendario el 22 de diciembre, fecha en la que se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad. Una jornada en la que se puede cumplir el deseo de muchos: ganar el Gordo y/o sus sucesivos premios. El primer premio por serie es de unos 4 millones de euros, mientras que el segundo de 1.250.000 euros, el tercero de 500.000 euros y el cuarto de 200.000 euros.

Son muchos los que prefieren ir a su administración más cercana o de confianza. Hay quienes les gusta recurrir a administraciones icónicas como la de Doña Manolita, ubicada en Madrid o la Bruixa D'Or en Barcelona. Otra de gran renombre es la administración de Manises, ubicada en la provincia de Valencia.

Dicha administración es conocida por haber repartido El Gordo de Navidad en 7 ocasiones, en los años 2023, 2022, 2018, 2013, 2012, 1986 y 1971, consolidando a Manises como un lugar de renombre en lo que respecta a Lotería. Dicha administración se encuentra en la Avenida dels Tramvies número 12.

Para estas fechas, dicha administración de lotería abre de lunes a viernes de 9 a 20:00 horas y los sábados de 9 a 14:00 horas.

Compra online o envío a domicilio: tus dos opciones para adquirir tu décimo en Manises

La Lotería Manises dispone de dos sistemas de venta. Por un lado, el tradicional que permite el envío de décimos de lotería a domicilio y el sistema de décimo electrónico. Con el décimo a domicilio te pueden enviar a tu boleto a domicilio en un plazo de 24 y 48 horas.

En lo que respecta al décimo electrónico, puede ser una manera cómoda de comprar tu décimo de Navidad. Ellos mismos te enviarán un certificado que acredita que eres propietario del mismo. Toda la información la puedes encontrar en la web www.loteriamanises.com.

¿Cómo puedo comprar mi décimo online en Manises?

Para realizar la compra lo más fundamental es que te registres en la página. Tendrás que introducir tus datos.

En su página principal puedes encontrar varios apartados como Euromillones, El Gordo, Primitiva o Bonoloto. La sección de Lotería de Navidad está en la página principal y simplemente tienes que pinchar en la franja amarilla que pone 'Jugar'.

En su página te aparece una infinidad de décimos con múltiples combinaciones, aunque si lo prefieres puedes escoger un número al azar. En las opciones 'añadir mi compra' o 'añadir a la cesta' podrás continuar con la adquisición de tu décimo.

Si accedes al apartado 'Mi Cesta' podrás comprobar todos los décimos que has guardado para adquirir. Si quieres el décimo electrónico puedes pagarlo a través de tarjeta bancaria. Por el contrario, si prefieres el envío a domicilio, tienes que añadir la dirección de tu domicilio. Eso sí, hay que tener en cuenta el precio del décimo (20 euros) más los gastos de envío que son 12 euros.

Cómo pedir cita

Si te llega a tocar el premio, lo esencial es revisar si tu décimo tiene premio. Tras corroborarlo, lo recomendable es, antes de ir a tu banco, pedir una cita previa con el director de la entidad, sobre todo, para proteger tu anonimato.

Cabe señalar que los premios de Lotería de Navidad disponen de una caducidad de 3 meses.

