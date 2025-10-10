Inglaterra
Un obrero gana más de un millón en la lotería, deja su trabajo y acaba en el hospital por salir mucho de fiesta: "Creo que lo hice mal"
Adam López, un obrero británico de 39 años, ganó más de un millón de euros en la Lotería Nacional. Dos meses después de dejar su empleo y vivir de fiesta, sufrió una embolia pulmonar que casi le cuesta la vida.
Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una pesadilla para Adam López, un obrero de Norwich, Inglaterra, que ganó más de un millón de euros en la Lotería Nacional el pasado mes de julio.
"Cuando lo vi, no sabía qué hacer. Guardé el cartón en la guantera. Siempre pensé que gritaría, pero me quedé completamente atónito", contó a la BBC. Su cuenta pasó de apenas 12,40 libras a una fortuna que nunca imaginó, y lo primero que hizo fue dejar su trabajo. "Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que esto significaría para mí y mi familia y sobre las cosas que ahora podría pagar", declaró.
Durante las semanas siguientes, se dedicó a "disfrutar de la vida", saliendo de fiesta y viajando sin parar. "He vivido una vida que nunca he tenido, pero creo que lo hice mal", admite ahora. "Era agradable hasta que mi salud se convirtió en un problema".
El pasado 10 de septiembre, Adam fue ingresado de urgencia en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich con una embolia pulmonar bilateral provocada por un coágulo de sangre que se le formó en la pierna. "No podía caminar, no podía respirar. Llamé a la ambulancia, me subieron en silla de ruedas desde mi casa", recuerda.
Una lección que nunca olvidará
Tras más de ocho días ingresado, el británico asegura que ha aprendido la lección: "Da igual si tienes un millón, 100 millones, mil millones o un billón... Cuando estás en la parte de atrás de una ambulancia, nada de eso importa".
Ahora, con la salud más estable, se arrepiente de haber dejado su empleo. "Nunca debí hacerlo. Perdí la estructura de mi vida y de mi día a día... fue una desconexión total", reflexiona. Su historia, de la que se ha hecho eco mucha gente a través de los medios británicos, se ha convertido en un recordatorio de que ganar la lotería puede costar también un precio.
