El Belén de Arena de Las Canteras sobrevive a la borrasca Emilia

La Navidad se vive en Las Palmas de Gran Canaria con una imagen propia, alejada de las bajas temperaturas y definida por la cercanía del mar y la arena dorada. En ese escenario singular, el Belén de Arena de la playa de Las Canteras vuelve a situarse en el centro de las celebraciones.

Considerado el nacimiento al aire libre más grande del mundo, el conjunto se ha consolidado, tras veinte años de historia, como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la ciudad durante las fiestas. En esta edición, además, el proyecto suma un valor añadido: alcanza su vigésimo aniversario y refuerza su proyección más allá del ámbito local, con una presencia destacada en el conjunto del país.

De la playa al papel: La Natividad se convierte en décimo de Navidad

La obra 'La Natividad' protagonizará los décimos del sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará el 25 de diciembre. En total, Loterías y Apuestas del Estado distribuirá seis millones de boletos con esta imagen, proyectando una creación efímera surgida en la arena de la playa de Las Canteras a millones de puntos de venta y hogares de toda España. Un contraste que subraya el significado del Belén de Arena: una escultura concebida para ser temporal que trasciende su naturaleza y se convierte en símbolo navideño impreso y compartido a escala nacional.

La paradoja del arte efímero

La decisión de utilizar una escultura de arena como imagen del sorteo navideño de la Lotería Nacional no es casual y representa un claro respaldo al valor diferencial del Belén de Arena de Las Canteras. Se trata de una apuesta poco habitual por un arte concebido para ser temporal, sometido a la acción del viento, la humedad y el paso de los días. Sin embargo, al quedar impresa en millones de décimos, esa fragilidad adquiere una nueva dimensión: la imprenta fija lo que la naturaleza acabará borrando y prolonga la vida de una obra destinada a desaparecer.

Un montaje monumental

Con motivo de su vigésimo aniversario, el Belén de Arena presenta en esta edición un montaje de gran formato compuesto por diez esculturas monumentales, algunas de ellas de hasta cinco metros de altura, repartidas a lo largo de 1.500 metros cuadrados de arena compactada. La singular calidad de la arena de Las Canteras resulta fundamental para lograr un acabado minucioso y preciso, indispensable en un proyecto de esta envergadura. A ello se suma una propuesta artística que renueva el recorrido, con obras que beben del onirismo modernista de Néstor Martín-Fernández de la Torre y dotan al conjunto de una identidad marcada y profundamente vinculada al imaginario local.

Entre los artistas participantes se encuentra Jaime Louks, escultora originaria de Seattle, que ha viajado hasta la isla para trabajar en la pieza 'Los tres Reyes Magos'. Louks explica que ha disfrutado especialmente del trabajo minucioso que exige la escultura en arena. "Los detalles de la corona, las ropas y los regalos son lo que más me ha gustado hacer”, señala. Al preguntarle por el significado de la mirra, uno de los presentes que portan los Reyes, se ríe y comenta que tiene entendido que se trata de una especia que, “por lo visto, viene muy bien para el niño Jesús".

La borrasca Emilia: lo que el viento no se llevó

Los efectos de la borrasca Emilia, que afectó al archipiélago canario durante el pasado fin de semana, apenas se sintieron sobre el Belén. Louks confiesa que el sábado pasado le sorprendió comprobar que, pese a las condiciones meteorológicas adversas, casi todo el conjunto se había mantenido en su sitio. Tras once días de trabajo intenso, tanto ella como el resto de escultores estaban nerviosos, conscientes de que un episodio de viento fuerte puede arruinar semanas de esfuerzo. "Dios estuvo de nuestro lado", afirma.

El Belén de Arena vuelve así a reafirmarse como un proyecto colectivo que combina arte, tradición y resiliencia frente a los elementos. En este inmenso lienzo de arena conviven escultores internacionales y referentes locales. La muestra quedó inaugurada este lunes 15 de diciembre y podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero, consolidando una vez más a Las Canteras como escenario imprescindible de la Navidad canaria.

