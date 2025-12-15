Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Turismofobia, milenial o microteatro: las nuevas palabras que incluye el Diccionario de la RAE

Como viene a ser habitual, la Real Academia Española ha dado a conocer sus novedades, entre las que se incluyen términos provenientes de la comunidad digital o Latinoamérica.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, interviene durante la presentación de la versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española, en la Real Academia EspañolaEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

La Real Academia Española (RAE) presenta diversas novedades en el Diccionario de la lengua española (DLE). Entre ellas se encuentran palabras como microteatro, milenial o turismofobia. Asimismo, se añaden términos como alfombra mágica, foto de familia, juguete roto o poner la directa.

De esta forma, la RAE da a conocer los nuevos términos que se incluyen en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE), un trabajo previo a la publicación de la edición vigesimocuarta en 2026.

Esta actualización llega con "menos pretensiones" que otros años con una nueva edición "mucho más renovada y amplia" según ha detallado el director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, y recoge a su vez EFE.

Asimismo, se incluyen novedades incorporadas al campo de las ciencias, como gravitón, en el ámbito de la física; termoquímico, del de la química o cuperosis, narcoléptico y ovulatorio en el área médica. Por su parte, en el ámbito de la meteorología se incorporan engelamiento y engelante.

El nuevo trabajo de la RAE llega con nuevas acepciones como directo, que se asocia a la emisión radiofónica, televisiva o línea cuando se transmite a la vez que se realiza, o la que se utiliza en boxeo y designa el golpe que se da proyectando el puño en línea recta.

Igualmente, el DLE incorpora voces provenientes del lenguaje coloquial: magnífico y maravilloso. A su vez se incorpora chapar con una quinta acepción que se refiere a cerrar un establecimiento. Se añade el acortamiento eco para hablar de ecografía de forma coloquial o marcianada para referirse a un dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

De loguearse a streaming: las nuevas palabras de Internet

La versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española llega con nuevos términos aplicados a las comunicaciones digitales. Se incorpora el término loguearse, que significa acceder por identificación y contraseña a un ordenador, sitio web, programa red o sistema informático.

De igual manera, los términos gif, hashtag, mailing y streaming vienen como extranjerismos que deberán de escribirse en cursiva.

Morro y cubetera, las nuevas palabras adoptadas de Latinoamérica

Cabe señalar que el Diccionario de la lengua española posee una participación de las 23 academias de la lengua española presentes en todo el mundo. Por lo tanto, llegan palabras como morro, utilizado de forma coloquial en El Salvador y México para designar a un niño o muchacho. En estas nuevas acepciones se incorporan la palabra cubetera (usada en Bolivia, Chile y Cuba) para hablar de un recipiente con hielo y mantener frías las botellas mientras se toma la bebida.

