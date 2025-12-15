Efemérides de hoy 15 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de diciembre?

El 15 de diciembre de 2000, Ucrania apaga definitivamente el último reactor operativo de la central nuclear de Chernóbil, poniendo fin a más de tres décadas de actividad en la planta que protagonizó el peor accidente nuclear civil de la historia en 1986. A las 12:17 horas, un ingeniero acciona el conmutador que detiene el reactor número 3, en una ceremonia transmitida por televisión y presidida por el entonces presidente Leonid Kuchma, quien calificó la jornada como “una fecha importante en la historia del mundo”. El cierre fue el resultado de años de presión internacional y negociaciones con el G7 y la Unión Europea, que condicionaron ayudas millonarias a la clausura definitiva.

El acto, celebrado en Kiev ante más de dos mil invitados y cientos de periodistas, simbolizó el compromiso de Ucrania con la seguridad nuclear y la cooperación internacional. El acuerdo incluyó un paquete de financiación para compensar el impacto económico y garantizar el desmantelamiento seguro de la planta, un proceso que se prolongará durante décadas debido a la alta radiactividad del reactor accidentado. Con este cierre, Chernóbil pasó de ser un símbolo de catástrofe a convertirse en un recordatorio global sobre los riesgos de la energía nuclear y la necesidad de reforzar los estándares de seguridad.

Un 15 de diciembre, pero de 1792, en plena Revolución francesa, el rey Luis XVI, prisionero en la Torre del Temple, redacta su testamento mientras aguarda el desenlace de su juicio por traición. Aislado y vigilado por los revolucionarios, el monarca deja constancia de sus últimas voluntades antes de ser conducido semanas después al cadalso, en un episodio que simbolizó el fin del absolutismo en Francia y el avance irreversible del proceso revolucionario que transformaría la historia europea.

¿Qué pasó el 15 de diciembre?

1791.- Se adoptan las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que constituyen la conocida como "Bill of Rights" (Declaración de Derechos).

1918.- Asesinato del presidente portugués Sidonio Paes.

1930.- Fracasa por falta de apoyo una sublevación republicana en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) encabezada por el comandante Ramón Franco y el general Gonzalo Queipo de Llano, tres días después de la fallida sublevación de Jaca.

1939.- Se estrena en Atlanta (Estados Unidos) la película "Lo que el viento se llevó".

1960.- El rey Balduino de Bélgica contrae matrimonio con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1961.- Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio en el que fue acusado de genocidio a la raza judía.

1976.- Aprobada en referéndum la Ley de Reforma Política, que abrió el camino a la democracia en España.

1982.- Apertura para peatones de la verja de Gibraltar, después de 13 años de bloqueo.

1993.- Los 117 países miembros del GATT aprueban por unanimidad, tras siete años de negociaciones multilaterales, el acta final de la Ronda Uruguay, un histórico acuerdo comercial.

1995.- Los quince miembros de la Unión Europea aprueban en Madrid la creación del "euro", la moneda única europea.

2022.- El pleno del Congreso aprueba la reforma del aborto, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para mujeres entre 16 y 17 años.

¿Quién nació el 15 de diciembre?

1832.- Gustavo Eiffel, ingeniero francés.

1845.- Francisco Silvela, político y escritor español.

1907.- Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño.

1936.- Pedro Osinaga, actor español.

1961.- Paula Molina, actriz española.

1972.- Manuel "Sete" Gibernau, piloto de motociclismo.

1986.- Keylor Navas, jugador de fútbol costarricense.

¿Quién murió el 15 de diciembre?

1944.- Glenn Miller, músico estadounidense.

1966.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

1995.- Manuel Gutiérrez Mellado, capitán general "ad honorem" español y exvicepresidente del Gobierno español.

2003.- Margarita Aguirre, escritora y crítica chilena.

2005.- Julián Marías, filósofo, sociólogo y escritor español.

2013.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

2022.- Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, "Calpurnio", ilustrador español, creador de la tira cómica Cuttlas.

¿Qué se celebra el 15 de diciembre?

Hoy, 15 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Otaku.

Horóscopo del 15 de diciembre

Los nacidos el 15 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre, se celebran los santos Nina, Fortunato, Marcos, Maximino y Valeriano.