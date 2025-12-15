Un incendio en un transformador eléctrico obliga a desalojar la torre Foster de la Castellana

Un pequeño incendio originado en un transformador eléctrico ha obligado a desalojar este lunes por la mañana la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en pleno paseo de la Castellana de Madrid, según ha informado el servicio de Emergencias de la localidad.

Los hechos se han producido alrededor de las 9:30 horas, momento en el que se han desplazado unidades del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que han logrado extinguir el incendio, aunque por motivos de seguridad han desalojado a todo el personal que se encontraba en el edificio.

Además de sofocar las llamas, los Bomberos han ventilado todo el humo que se ha formado como consecuencia de un suceso que no ha dejado heridos ni tampoco intoxicados por inhalación de humo. Por otro lado, el incidente ha obligado a interrumpir el suministro eléctrico y tanto Bomberos como el servicio de seguridad de la torre están a la espera de que se autorice la vuelta al interior cuando se estime que es seguro.

