Noticias de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El balance del año del presidente Pedro Sánchez, las elecciones en Chile, la alerta por lluvias o la búsqueda de los pesqueros, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025.

Borrasca Emilia

El impacto de un rayo sobre una palmera deja una impresionante imagen en Callosa de Segura, en Alicante. También impresiona la fuerza del agua en la rambla de Totana, en Murcia. Lluvia torrencial en Castellón. Los bomberos tienen que rescatar a una pareja atrapada en su vehículo. Además, la borrasca Emilia amenaza, esta mañana, la zona de la DANA. Se han suspendido las clases.

Elecciones Chile

La ultraderecha arrasa en Chile llega al poder por primera vez tras la dictadura. José Antonio Kast se hace con el 58 % de los votos. La seguridad y la lucha contra la inmigración ilegal han sido dos sus principales banderas. Se confirma así el giro a la derecha radical en Latinoamérica. El nuevo presidente chileno es un defensor del dictador Pinochet.

Balance Sánchez

Sánchez convencido de que puede agotar la legislatura. Hoy hace balance del año. Dice textualmente que les renta a los españoles. Lo dice mientras sigue muy presente el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por presunto acoso sexual. Y mientras se multiplican las investigaciones judiciales que implican a personas de su entorno.

Vox

Vox conocería las presuntas irregularidades contables de su rama juvenil, Revuelta. Habría tratado de evitar que el escándalo le salpicara. Es la conclusión tras unos audios que pública El Mundo. Y según La Razón, habría intentado quedarse con esa asociación a la que ahora denuncia por estafa.

Tiroteo Australia

Atentado en Sídney. Eran padre e hijo los que abrieron fuego contra los que celebraban una fiesta judía en la playa de Bondi. Al menos 15 personas han muerto y 40 están heridas. El padre fue abatido en un enfrentamiento con la policía mientras su hijo permanece en el hospital.

En mitad de ese tiroteo, un hombre, Ahmed Al Ahmed, no duda en plantar cara a uno de los atacantes. Le quita el arma y consigue que retroceda. Ya se le conoce como el héroe de Bondi. Su valentía, y su sangre fría, han salvado muchas vidas.

Belén viviente

A diez días del día de Navidad, un Belén viviente en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Hay largas colas para entrar y han participado más de 400 figurantes. Desde la organización estiman que ya lo han visitado unas 40.000 personas desde el 6 de diciembre.

