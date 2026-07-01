Encuentra por casualidad en Murcia un cuadro de Sorolla desaparecido y descubre que podría valer hasta 150.000 euros

El cuadro atribuido a Joaquín Sorolla que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ha sido recuperado en Murcia después de que un turista que lo encontró de forma casual se pusiera en contacto con la Policía Nacional para facilitar su devolución a sus legítimos propietarios.

El protagonista de la historia es Andrés, un vecino de Murcia que pasaba unos días de vacaciones en la capital andaluza con su familia. Según ha relatado, encontró la pintura junto a unos maceteros en las inmediaciones de una calle del centro de Sevilla, donde la familia propietaria la había dejado apoyada de forma momentánea mientras terminaba de cargar el coche antes de emprender un viaje.

Antes de recogerla, Andrés asegura que vio a varios jóvenes extranjeros coger el cuadro de la puerta de un garaje y dejarlo caer al suelo, provocando un pequeño desperfecto en el marco. Pensando que la obra había sido abandonada y atraído por el marco, decidió llevársela a la habitación de su hotel y, posteriormente, trasladarla a Murcia dentro de una bolsa que compró en un bazar.

Su valor rondaría entre los 40.000 y 150.000 euros

Ya en su domicilio, la curiosidad le llevó a investigar el origen de la pintura. Utilizó una aplicación de inteligencia artificial en su teléfono móvil para identificar la firma de Sorolla y comprobar si se trataba de una obra de valor. Posteriormente contactó con una sala de subastas de Madrid, donde, según su testimonio, le confirmaron que se trataba de una obra auténtica de la última etapa del pintor valenciano, cuyo precio de salida podría rondar los 40.000 euros y alcanzar hasta 150.000 euros en una subasta.

A través de los medios de comunicación, Andrés supo de la denuncia presentada por la familia sevillana. Sin dudarlo, contactó con los agentes de la Policía Nacional para comunicar que el cuadro estaba en su poder y ponerse a disposición de las autoridades para su devolución.

La desaparición de la obra se produjo el pasado sábado cuando sus propietarios, que acostumbraban a llevar el cuadro consigo durante sus vacaciones por su gran valor sentimental, lo dejaron apoyado unos instantes junto al garaje mientras cargaban el vehículo. Al regresar para recogerlo, la pintura ya había desaparecido. La familia denunció los hechos ante la Policía Nacional y colocó carteles en la zona, incluso ofreciendo una recompensa, mientras los investigadores revisaban las cámaras de seguridad del entorno.

El propietario del cuadro ha agradecido el gesto de Andrés, quien ha asegurado que nunca se planteó quedarse con la obra. La pintura permanece actualmente en Murcia a la espera de que la Policía Nacional complete los trámites para su recogida y posterior entrega a la familia sevillana, poniendo fin a una historia marcada por un descuido, una casualidad y la honestidad de quien encontró la obra.

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