El emotivo y caluroso recibimiento a Santiago Sánchez Cogedor en Madrid: "Voy a preparar un viaje a Irán"

La noticia de su liberación copa titulares esta primera semana del año. El español Santiago Sánchez Cogedor ha llegado al aeropuerto de Barajas, en Madrid, este 2 de enero tras haber sido liberado en Irán, donde permanecía encarcelado desde octubre de 2022 después de su visita a la tumba de Masha Amini cuando viajaba a pie hacia Catar para acudir al Mundial de Fútbol. "Ha sido muy largo y muy duro, no sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país", ha resaltado a su llegada.

Este martes, al fin, ha terminado la eterna pesadilla de Santiago. Ha pasado, nada más y nada menos, que 15 meses en una cárcel de Irán. El madrileño de 42 años ha sido testigo de un caluroso recibimiento, tanto por sus seres queridos, como por parte de los medios de comunicación que aguardaban en el aeropuerto madrileño para recoger sus primeras palabras.

"¿Sabéis que era sentencia a muerte?"

Hay abrazos que valen por todos esos meses de prisión, de ahí que se prolonguen, hay muchas personas a las que saludar y con las que recuperar el tiempo perdido será prioridad estas navidades, seguro. Y es que no se puede olvidar que han sido 15 meses en una de las peores cárceles del mundo. Le acusaron de espionaje. "¿Sabéis que era sentencia a muerte? Pues sobran las palabras?", ha recalcado a su llegada.

En situaciones dramáticas, a veces aparece la fortuna de encontrar a personas que te acompañan en el camino. Algo parecido lo que ha contado Santiago, quien emocionado y acompañado de su familia, ha resaltado el compañerismo con el que se topó en prisión con el resto de reclusos, quienes le han entregado un "diploma", en el que le agradecen su liderazgo, que ha cargado "de esperanza toda la prisión", además de que aprobase "con su fuerza interior" el examen de la paciencia y la soledad.

Fue el preso más antiguo de la cárcel de Evin, que lleva 17 años en prisión, quien entregó el "diploma" a Sánchez Cogedor. Además, le ha asegurado que el "pueblo iraní le quiere".

A pesar de la trágica y dura experiencia, Santiago tiene claro cuál es su siguiente propósito: "preparar un viaje a Irán, a mi me ponen barreras y las tengo que saltar", ha confesado a los medios.

El agradecimiento de Celia Cogedor, su madre

Antes de la llegada de Santiago a Barajas, su madre, Celia Cogedor, ha querido agradecer de manera pública "profundamente" al Gobierno español, y de manera especial al ministro de Exteriores por su implicación en la liberación de su hijo, que "han hecho malabares para que esta salida se produzca".

Entre tanto, no ha querido olvidar realizar una "mención especial" al embajador de España en Irán, Ángel Losada, que relata, se ha portado "como un padre". "Ángel, gracias, serás una de las personas que guarde en mi corazón" ha dicho. "Si no es por él, mi hijo no sale en años", ha resaltado, asegurando que el embajador "es un ser extraordinario al que toda la familia queremos".