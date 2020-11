El emotivo anuncio de Navidad que recuerda que toda la magia sucede en el salón de casa

La cadena de almacenes británica Argos adelanta la Navidad en su nuevo 'spot'. Para anunciar su catálogo de regalos 2020, la compañía recrea un espectáculo de magia donde todo sucede en el interior del salón de una casa.

Una vez finalizada la temporada de la festividad estadounidense de 'Halloween', todas las marcas comienzan a estrenar los esperados anuncios de Navidad. Este año la cadena Argos, una de las principales empresas minoristas en Gran Bretaña, ha adelantado las fiestas y estrenó el 1 de noviembre su spot navideño, muy ajustado a las circunstancias especiales de las Navidades de 2020.

El spot comienza con el ritual de elegir los regalos para Papá Noel o los Reyes Magos. Las pequeñas Daisy y Lucy, rotulador en mano, rodean el juego de magia y de forma inmediata serán ilusionistas profesionales en el salón de su casa. El tema 'Incredible' del cantautor inglés Gary Barlow comienza a sonar mientras la pantalla pasa del blanco y negro al color. Los familiares asisten a la función sentados en el sofá de salón del domicilio mientras las niñas realizan diferentes trucos de magia. A la mitad del anuncio, con una duración de poco más de dos minutos, el espectáculo de Daisy y Lucy será cada vez más espectacular. El pijama será ahora un traje de magos profesionales y más familiares acudirán a la función en el salón, transformado ahora en un lujoso teatro.

Los diferentes trucos de las pequeñas mostrarán algunos de los regalos reunidos en el catálogo. Al ritmo del tema de Barlow con 'es increíble, absolutamente inolvidable' de fondo, Daisy y Lucy muestran al emocionado público el esperado catálogo de Navidad de Argos.

Unas Navidades en casa

Este año no veremos muchos anuncios situados en concurridos mercadillos navideños o grandes reuniones familiares. Presentar el comercial de la Navidad es ahora todo un reto creativo para los publicistas. El anuncio 'An Evening with AbracaDaisy & The Incredible Lucy' de Argos nos muestra la capacidad de soñar y realizar magia en el propio salón de tu casa. Una apuesta comercial de la compañía británica en unas festividades celebradas en medio de la pandemia del coronavirus. La llegada de la segunda ola de la covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas para frenar el aumento de los contagios, han causado incertidumbre sobre cómo serán las circunstancias para celebrar la festividad más cálida y familiar del año. Argos pone el acento en esta situación y nos invita a hacer realidad nuestros deseos.

El spot de 2019 de Argos

El anuncio de 2019 de la compañía británica, 'El libro de los sueños' fue estrenado también el 1 de noviembre y nace también de una de las elecciones del catálogo de regalos. En esta ocasión un padre y su hija serán baterías profesionales, desde la cocina de su casa hasta un multitudinario concierto.