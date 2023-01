La hermana de Elena Huelva le escribe una emotiva carta: "La vida es escalar, sigue a mi lado, porque ahora cuesta un poquito más"

Es difícil expresar con palabras el sentimiento de pérdida de un ser querido. Tras 4 años de enfermedad la 'influencer' Elena Huelva falleció el pasado 3 de enero, sin embargo, su alma y su fuerza siguen en todos sus seres queridos, por ello Emi, su hermana ha querido darle las gracias "por ser el mejor regalo que me ha dado la vida" en una preciosa y emotiva publicación.

A los 16 años, a esta joven sevillana le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Su hermana Emi, una semana después de su muerte le lanza al cielo un precioso mensaje de cariño recordando que "esta enfermedad es un horror, lo es, pero tú has sabido en estos 4 años vivir, exprimir cada segundo al máximo, incluso teniendo días muy malos y noticias horribles".

"Mis ganas ganan" proclamaba Elena en cada uno de sus mensajes, llegando a publicar un libro con este título, y efectivamente la joven fue una lección de optimismo y esperanza para todos. "No sé cómo sacabas las fuerzas pero lo hacías, eres y siempre serás el mejor ejemplo de cómo enfrentarse a cada adversidad en la vida" reconoce ahora su hermana.

Elena usó sus redes sociales para dar visibilidad a esta enfermedad, fue enseñando a todo el que quiso escucharla las terapias por las que pasaba y su día a día. Elena era feliz y como Emi dice "no querías irte". Para ella la vida eran "recuerdos" y su hermana aunque los cuenta a montones no puede evitar echarla de menos y mucho: "Echo de menos nuestras conversaciones, nuestros paseos, nuestros días de compras, nuestras tardes enteras en el sofá, nuestras escapadas a Madrid, nuestros conciertos, tus mensajes estando al lado enviándonos cualquier tontería, hacerte fotos, que me hagas fotos, escuchar música y bailar, cantar, nuestros días planeando y los días sin planear, en fin.. te echo de menos Elena, mucho".

Emi cumplirá la promesa que un día le hizo: "Viviré mi vida por las dos, te lo prometí. Somos una siempre. Te siento"

A continuación la carta completa que Emi le envía a su hermana Elena que "ahora nos baila y brilla desde su estrella".