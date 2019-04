El cazador acusado de matar a dos agentes forestales, al 112: "Me he puesto nervioso y no sé por qué he reaccionado así"

A finales de enero, un cazador confesó haber matado a dos agentes forestales en Lleida. Aseguró ante el juez que no recordaba lo qué había ocurrido y tampoco sabía por qué lo había hecho. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la llamada que hizo a emergencias tras el asesinato, en la que sorprende la serenidad con la que cuenta que acaba de matar a dos personas.

La operadora le pregunta si han tenido "algún accidente" o si están "heridos", a lo que el cazador responde: "Sí, bueno, están muertos los dos". Tras esta declaración, la mujer al teléfono le pregunta si ha sido él y éste confiesa: "Sí, he sido yo".

Esta es la llamada al 112 de Ismael Rodríguez , el cazador que presuntamente mató a tiros a dos agentes forestales en la localidad de Aspa, en Lleida, el pasado 21 de enero.

"Estaba cazando y han venido los dos guardias, los dos agentes rurales, y no me digas por qué pero me he puesto muy nervioso", así confesó lo ocurrido en la conversación que mantuvo con emergencias 45 minutos después de los hechos.

El 112 traspasó la llamada a los Mossos d'Esquadra, quienes le preguntaron si fue un accidente. "Me he puesto nervioso y no sé por qué he reaccionado así", contesta el cazador a la policía.