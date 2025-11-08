Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

El 8 de noviembre de 2016, Donald Trump vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de2016. Bajo el lema “Make America Great Again”, el empresario multimillonario y estrella de la televisión se convierte en el 45º presidente del país norteamericano. Protagonista de una campaña electoral polémica, prometió construir un gran muro en la frontera con México para evitar la entrada de inmigrantes ilegales.

Estas declaraciones generaron una crispación que hacía tiempo que no se veían en EE. UU. y que llevaron a la movilización demócrata, aunque al final todo fue en balde. Su rival demócrata, Hillary Clinton, obtendría tan solo cien mil votos menos que su predecesor, Barack Obama, ganando por tres millones el voto popular frente a Trump. Pero su derrota en estados clave como Pennsylvania abocó a la antigua secretaria de estado a la derrota.

Un 8 de noviembre, pero de 1972, la cadena de televisión de pago HBO (Home Box Office) comienza sus emisiones en Estados Unidos. La cadena de televisión comenzó como un canal de estreno de películas sin cortes de publicidad. Este modelo adquirió mucha popularidad al ofrecer un servicio único, los espectadores no tenían que esperar a que las cintas estrenadas en cine fueran emitidas en abierto.

En 1990, los directivos transformaron el problema de depender de agentes externos para su catálogo en una virtud, comenzarían a producir sus propios contenidos. HBO es pionera en este modelo que acabó asentándose con la aparición de la plataforma de streaming creada por Netflix. Entre varias de sus series más destacables podemos encontrar: Juego de tronos, Los Soprano, Hermanos de Sangre o Sexo en Nueva York.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de noviembre?

1932.- El demócrata Franklin Delano Roosevelt es elegido 32 presidente de Estados Unidos al vencer al republicano Herbert Hoover.

1933.- El rey de Afganistán, Nadir Sha, es asesinado en el palacio de Kabul. Le sucede su hijo Zahir Sha.

1965.- Reino Unido abole la pena de muerte.

1977.- El arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno.

1991.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acuerdan en Roma reformar sus estructuras e institucionalizar la apertura a los países del este.

2000.- Los restos mortales de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey de España Alfonso XII, son trasladados a la catedral de la Almudena de Madrid desde el Monasterio de El Escorial.

2008.- Los tres islamistas condenados a muerte por los atentados de Bali en 2002, que costaron la vida a 202 personas, son ejecutados en la isla-prisión de Nusakambangan, en Java (Indonesia).

2011.- Shakira recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es la primera colombiana reconocida con esta distinción.

2013.- La Audiencia Nacional decide la excarcelación de nueve miembros de la organización terrorista ETA en cumplimiento del dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la práctica en España de la doctrina Parot.

2017.- El Tribunal Constitucional de España anula la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y la ley de transitoriedad.

2018.- En el norte de California se desata el fuego más destructivo de su historia que provoca en pocos días al menos 76 muertos y más de 600 desaparecidos.

¿Quién nació el 8 de noviembre?

1913.- Emmanuela Dampierre, viuda del infante don Jaime de Borbón y Battenberg.

1925.- Asunción Balaguer Golobart, actriz española.

1932.- Felipe Mellizo, periodista y escritor español.

1935.- Alain Delon, actor francés de cine.

1936.- Virna Lisi, actriz italiana.

1954.- Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés, Nobel de Literatura en 2017.

1975.- Ángel Corella, bailarín español.

¿Quién murió el 8 de noviembre?

1674.- John Milton, poeta y novelista inglés.

1873.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

1953.- Iván Bunin, poeta ruso.

2001.- Eulalia del Pino, actriz española.

2010.- Emilio Eduardo Massera, militar argentino y uno de los símbolos de la cruenta dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983.

2019.- Fred Bongusto, cantante italiano.

2021.- Josep Álvarez Niebla, "Josep Niebla", pintor español.

¿Qué se celebra el 8 de noviembre?

Hoy, 8 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Urbanismo.

Horóscopo del 8 de noviembre

Los nacidos el 8 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre, se celebran los santos Diosdado, Mauro, Godfrido, Nicóstrato y Castor.