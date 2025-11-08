Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Apuñalan con un destornillador a Jara, una galga de 12 años, asaltando una protectora de Huelva

La protectora Palma Perruna denuncia un ataque "brutal y cobarde" en el que Jara, una perra anciana y enferma, fue asesinada dentro del refugio. La Guardia Civil investiga los hechos.

Apuñalan con un destornillador a Jara, una galga de 12 años asaltando una protectora de Huelva

RRSS Asociación Palma Perruna

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Una galga de 12 años llamada Jara ha muerto tras ser apuñalada con un destornillador dentro del refugio de la Asociación Protectora Palma Perruna, en La Palma del Condado (Huelva). La organización denuncia que una o varias personas saltaron el perímetro del recinto durante la noche para atacar al animal.

"Así la encontramos esta mañana. Tendida. Sangrando. Sola. Una escena que jamás podremos olvidar. Un dolor que quema, una rabia que atraviesa", han escrito desde la protectora en sus redes sociales.

"Hoy lloramos rabia, impotencia y horror"

"Hoy no lloramos solo tristeza; hoy lloramos rabia, impotencia y horror. A nuestra Jara, nuestra galguita noble, buena, indefensa y mayor, la han asesinado. No murió por enfermedad, no se apagó de vieja, a Jara alguien la mató, con crueldad y cobardía", lamentan desde la asociación.

Según explican, los atacantes solo hicieron daño a esta galga, probablemente "porque era la más débil". "Los demás son perros más grandes y más imponentes. Solo hicieron daño a esta galga que era muy mayor, muy buena, dócil y débil", aseguran.

Un ataque "brutal y deliberado"

La protectora indica que las cámaras de seguridad no captaron imágenes útiles, ya que el recinto "es muy grande y solo cuentan con dos". "Podría haber accedido por alguna parte donde no enfocaran", explican. Tras lo ocurrido, aseguran que instalarán más cámaras por miedo a que vuelva a repetirse.

El informe veterinario ya está en manos de la Policía Local de La Palma del Condado, que colabora con el Seprona para identificar a los autores. "Saltaron a nuestro refugio, se acercaron a una perrita de 12 años, frágil, dulce, que jamás hizo daño a nadie, y le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso. Heridas profundas, de seis y siete centímetros, cortes limpios en el cuello. Varias veces, fría, brutal y deliberadamente", denuncia la asociación.

"Perdón por un mundo que no supo cuidarte"

"¿Quién puede hacer algo así?", se preguntan desde Palma Perruna, que también ha querido pedir perdón a Jara: "Jara, pequeña… perdón. Perdón por un mundo que no supo cuidarte como merecías. Perdón porque te fallaron demasiadas veces. Aquí sí fuiste amada. Aquí sí importaste. Tu mirada, tu calma, tu bondad… nunca se olvidarán".

En su mensaje, la protectora confirma que "todo está denunciado ante la Guardia Civil" y se muestra convencida de que "se sabrá quién hizo esto y responderá ante la justicia". Al autor del ataque le dedican un mensaje claro: "No eres fuerte, no eres valiente, sino la peor forma de cobarde".

Jara había pasado por distintos hogares antes de llegar al refugio. Su último dueño había fallecido y fue entregada a la protectora "en una caja, con extrema delgadez". Luchaba contra leishmania, erliquia y anaplasma, pero gracias al tratamiento estaba empezando a mejorar.

"Le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso", repiten desde Palma Perruna, que despide a la perra con una promesa: "No habrá silencio. Por ti. Por todos".

