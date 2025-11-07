Noticias de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

La espectacular subida de sueldo de Elon Musk, la reacción de Feijóo ante la ruptura de Junts, entre las noticias que marcan la jornada de hoy viernes 7 de noviembre.

Elon Musk se convierte en billonario

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta. Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta, a pesar de la oposición de algunos de los principales accionistas institucionales.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido acusado en el pasado de falta de independencia, permitió a Musk, que controla en estos momentos el 15% de las acciones, votar la propuesta.

Reacción de Feijóo ante la ruptura de Junts

Junts tomaba este jueves la decisión de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno ha presentado o vaya a presentar en el Congreso. Una de las reacciones más esperadas ante tal decisión era la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideraba que "parece que esto va en serio", una decisión que significa "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno". Aún así, destaca que habrá que esperar a ver si es así en las próximas votaciones.

