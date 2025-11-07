Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

Antena 3 Noticias
Publicado:

La espectacular subida de sueldo de Elon Musk, la reacción de Feijóo ante la ruptura de Junts, entre las noticias que marcan la jornada de hoy viernes 7 de noviembre.

Elon Musk se convierte en billonario

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta. Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta, a pesar de la oposición de algunos de los principales accionistas institucionales.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido acusado en el pasado de falta de independencia, permitió a Musk, que controla en estos momentos el 15% de las acciones, votar la propuesta.

Reacción de Feijóo ante la ruptura de Junts

Junts tomaba este jueves la decisión de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno ha presentado o vaya a presentar en el Congreso. Una de las reacciones más esperadas ante tal decisión era la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideraba que "parece que esto va en serio", una decisión que significa "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno". Aún así, destaca que habrá que esperar a ver si es así en las próximas votaciones.

El cierre de una "pensión refugio" de Vigo deja a 21 personas con bajos recursos en la calle

Cierran la pensión más antigua de Vigo

Sociedad

Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis

Guardia Civil en Villaluenga de la Sagra.

Investigan a un hombre por matar a más de 100 gatos en Toledo

Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

Coche de la Guardia Civil.
Asalto a una anciana

Tres detenidos en vecindario por asaltar la vivienda de una octogenaria que se encontraba durmiendo en el interior

Isaac Villar, tío de Sandra Peña
Acoso escolar

Isaac Villa, tío de Sandra Peña: "¿Es necesario que 500.000 personas tengan que firmar para que se den cuenta del problema?"

Imagen de archivo de un cartel de Marta del Castillo
Marta del Castillo

Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe sobre el móvil de Miguel Carcaño

La resolución insta a practicar nuevas diligencias con el objetivo de aclarar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

Fachada de la Pasión de la Sagrada Familia

Efemérides de hoy 7 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 7 de noviembre?

Guardia Civil

Ángela González, número 1 de la nueva promoción de la Guardia Civil con 22 años: "Cada día suma"

Cierran la pensión más antigua de Vigo

