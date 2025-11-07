Vuelve a conducir tras sufrir un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas: "Es volver a vivir"

Recuperar el carné de conducir es, para muchos, mucho más que un trámite. Es volver a tener independencia. Ese es el objetivo de la iniciativa Ponle Freno, impulsada por Atresmedia y la Fundación AXA, que desde hace años ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico a rehacer su vida a través de la conducción. El dinero obtenido en sus carreras solidarias se destina a pagar la readaptación y la formación necesaria para que puedan volver a conducir.

Tierrí es uno de esos beneficiarios. Hace un año sufrió un accidente de moto que cambió su vida por completo. "Me caí a 55, choqué contra un muro", recuerda. La colisión le dejó en una silla de ruedas. "En mi vida volveré a caminar", pensó entonces. Nueve meses inmovilizado en una cama y otros cuatro de rehabilitación marcaron un duro proceso de recuperación, pero su ilusión seguía intacta: volver a conducir.

Un giro en la vida de Tierrí

Gracias al programa Ponle Freno y al trabajo de Marifé, su profesora en la autoescuela adaptada, Tierrí ha logrado volver a ponerse al volante. En su vehículo, todos los mandos están adaptados para las manos: el freno, el acelerador y el embrague funcionan mediante un sistema manual. "Es una meta, un paso hacia la independencia", afirma emocionado antes de su examen.

Marifé acompaña cada año a unas 50 personas que, como Tierrí, luchan por recuperar su autonomía tras un accidente. "Uno me llamaba madre, porque decía que le había devuelto la vida", cuenta con orgullo. Para muchos, volver a conducir significa cerrar una etapa y empezar otra. "Conducir me hace sentir como un tío normal. Es volver a vivir", resume Tierrí, mientras Ponle Freno prepara su próxima carrera solidaria el 16 de noviembre.

