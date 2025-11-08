Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer y otra resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària, en Ibiza

Las víctimas viajaban en el mismo coche, un Volkswagen Golf, que colisionó de frente con otro vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes con heridas leves.

Una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad una colisión frontal entre dos coches registrada la pasada medianoche en el kilómetro 5 de la carretera de Santa Eulària (PM-810), en Ibiza, según ha informado el SAMU 061.

Las dos mujeres viajaban en el mismo vehículo, un Volkswagen Golf, que chocó de frente contra un BMW ocupado por cuatro jóvenes, quienes sufrieron heridas leves. Según informa EFE, el aviso se recibió a las 00:24 horas, y hasta el lugar se desplazaron cuatro ambulancias (dos de soporte vital básico y dos de soporte vital avanzado), además de los Bomberos de Ibiza y efectivos de los cuerpos de seguridad.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a las víctimas

Al llegar, los sanitarios estabilizaron a la conductora, una mujer de 48 años, que fue evacuada en estado grave al Hospital de Can Misses. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar la muerte de la acompañante, que viajaba en el mismo vehículo. Ambas mujeres quedaron atrapadas entre los restos del coche y tuvieron que ser excarceladas por los bomberos, que acudieron con cinco efectivos. Los cuatro ocupantes del BMW fueron trasladados con heridas leves a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y al Hospital Can Misses.

Una joven de 22 años muere en un accidente en Salamanca

Desafortunadamente, otra persona ha fallecido a causa de un accidente de tráfico. En torno a las 4:50 horas de la madrugada, un joven de 22 años ha muerto al salirse su coche de la vía en la calle Calzada de Medina, en Salamanca. Otras dos personas de 19 y 25 años han resultado heridas, una de ellas de gravedad, a causa del impacto.

Ha sido una llamada de emergencias 112 la que ha dado el aviso del accidente, informando de que había tres personas heridas y atrapadas dentro de un turismo. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias han confirmado la muerte de una de las personas implicadas, y las otras dos han sido atendidas y posteriormente trasladadas al Hospital de Salamanca, la de 25 años en ambulancia de soporte vital básico y la de 19 en UVI móvil.

