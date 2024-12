Asesinan a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en pleno centro de Manhattan

El director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha sido asesinado a tiros este miércoles por la mañana en las cercanías del hotel Hilton, en Midtown Manhattan, Nueva York. Según informes policiales citados por medios locales, el ataque ha tenido lugar sobre las 6:46 de la mañana, en el momento en el que Thompson, de 50 años, llegaba a un lugar para participar en un evento corporativo.

El agresor, un hombre enmascarado, se encontraba esperando a Thomson fuera del hotel, del que no era huésped. Según los testigos, el tiroteo ha tenido lugar desde una distancia de unos 20 pies (6 metros) y alcanzó al ejecutivo en el pecho. Tras esto, ha huido del lugar en bicicleta tras cruzar un callejón cercano. La Policía ha descrito al sospechoso como un hombre blanco que vestía con una chaqueta de color crema, máscara negra y zapatillas blancas y negras. La hipótesis que manejan las autoridades señala que huyó hacia Central Park tras cometer el crimen. Tras el ataque, Thompson ha sido trasladado de urgencia al hospital Mount Sinai West en estado crítico; no obstante, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y más tarde se ha confirmado su fallecimiento.

UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de Estados Unidos y filial de UnitedHealth Group, tenía previsto celebrar su Día del Inversor en el hotel Hilton, un evento que fue cancelado tras el ataque. pero su consejero delegado, Andrew Witty, ha comunicado una hora después que se cancelaba el resto del programa. "Estamos tratando con una situación médica muy grave con uno de los miembros de nuestro equipo, y como resultado, me temo que vamos a tener que poner fin al evento de hoy", comunicaba el CEO de UnitedHealth.

UnitedHealth Group emplea a más de 100.000 personas en todo Estados Unidos y ocupa el cuarto lugar en la lista Fortune 500.Thompson, había trabajado con UnitedHealth durante los últimos 20 años y asumió el cargo de director ejecutivo en 2021 y tenía su base en sus oficinas en Minnetonka, Minnesota, según cuenta en su perfil de LinkedIn.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido al sospechoso ni han proporcionado detalles adicionales sobre el posible motivo del ataque, aunque preliminarmente lo han calificado como un asesinato selectivo. Por el momento, UnitedHealth Group no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente.

