Efemérides de hoy 30 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 30 de junio?

El 30 de junio de 2019, Donald Trump hace historia al convertirse en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en cruzar la línea de demarcación militar, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. En el lado septentrional, Kim Jong-un salió a recibirle. Tras un intenso y largo apretón de manos (en el que Trump no paraba de toquetear a Kim), el líder norcoreano invitó a Trump a pisar su Corea. Decidido, el estadounidense entró sin mostrar duda alguna, dio unos pasos, frenó, aplaudió e invitó a Kim a cruzar al lado meridional, donde tendrían una reunión bilateral a puerta cerrada. Esta sería la segunda vez que el jefe de estado de Corea del Norte pisaba el territorio del sur (en ambas ocasiones se trató de Kim Jong-un). Tras saludar a Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur por aquel entonces, ambos se dirigieron la Freedom House (Casa de la Libertad) para tratar de reactivar el canal diplomático tras el colapso de la Cumbre de Hanói en febrero de 2019.

Un 30 de junio, pero de 1934, Hitler inicia la purga política con la que consolidó su poder en la Alemania Nazi: 'la Noche de los Cuchillos Largos' (la Operación Colibrí). La conspiración organizada por el canciller alemán marcó la consolidación de su poder. Por orden directa de Hitler, la Schutzstaffel (las SS) y la Gestapo ejecutaron a los miembros de la cúpula de la Sturmabteilung (las SA), la organización paramilitar del propio partido nazi. Las SA estaban lideradas por Ernst Röhm, un destacado militar que ayudó a Hitler a consolidar su poder, pero con el que se había distanciado en los últimos años al mantener posturas distintas en la dirección que debía tomar Alemania. Además, Röhm pretendía absorber a la Reichswehr (Defensa Imperial) en la estructura de las SA, algo a lo que Hitler se negó porque debía ganarse el favor de los generales prusianos para asegurar su sucesión a la jefatura del Estado del presidente Paul von Hindenburg (quien se encontraba muy enfermo de cáncer). El 30 de junio del 34, Hitler citó a Röhm y los altos cargos de las SA en el Hotel Hanselbauer. La trampa funcionó, todos fueron detenidos después de que los nazis hubieran fabricado pruebas incriminatorias que “demostraban” que Röhm era culpable de alta traición. A los dos días, el exlíder de las SA fue asesinado.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de junio?

1520.- Hernán Cortés sufre en México una gran derrota a manos de los aztecas, abandonando de noche la ciudad de Tenochtitlán, hecho conocido como 'La noche triste'.

1876.- Alfonso XII promulga la Constitución Española, que duraría hasta 1923.

1905.- Einstein publica el artículo 'Sobre la Electrodinámica de los Cuerpos en Movimiento' en la Annalen der Physik, exponiendo su teoría sobre la relatividad.

1908.- Un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia, suceso conocido como el 'evento de Tunguska', liberando una energía equivalente a 185 veces la bomba atómica de Hiroshima.

1929.- Cierra el Teatro Apolo de Madrid, la 'catedral del género chico'.

1939.- La escritora estadounidense Margaret Mitchell publica 'Lo que el viento se llevó'.

1949.- El poeta Vicente Aleixandre, elegido académico de la Real Academia Española (sillón 'O').

1966.- Inauguración del Museo de Arte Abstracto Español, en Cuenca.

1969.- España abandona Sidi Ifni, tras más de tres décadas de colonización, y se incorpora a Marruecos.

1995.- El Parlamento alemán aprueba enviar tropas y aviones de combate a Bosnia, rompiendo medio siglo de neutralidad en el exterior.

1997.- Último día en que Hong Kong pertenece al Reino Unido.

¿Quién nació el 30 de junio?

1906.- Anthony Mann, cineasta estadounidense.

1917.- Susan Hayward, actriz estadounidense.

1938.- Pedro Olea, cineasta español.

1940.- Víctor Erice, cineasta español.

1966.- Mike Tyson, boxeador estadounidense.

1968.- Manuel Díaz González, 'El Cordobés', torero español.

1985.- Michael Phelps, nadador estadounidense.

¿Quién murió el 30 de junio?

1809.- Nicasio Álvarez de Cienfuegos, poeta español.

1987.- Federico Mompou, compositor español.

2001.- Chet Atkins, guitarrista estadounidense.

2009.- Pina Bausch, bailarina y coreógrafa alemana.

2017.- Simone Veil, política francesa.

2019.- Eduardo Fungairiño, fiscal español.

2021.- Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de EE.UU.

¿Qué se celebra el 30 de junio?

Hoy, 30 de junio, se celebra el Día Internacional de los Asteroides.

Horóscopo del 30 de junio

Los nacidos el 30 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 30 de junio

Hoy, 30 de junio, se celebra san Bertrando y los santos Protomártires de la Iglesia Romana (primeros cristianos martirizados en Roma), Marcial, Ladislao, Adolfo y Lucina.