Muere una bebé de 15 meses en una vivienda de Almería

Una bebé de 15 meses ha fallecido en una vivienda de Almería tras presentar dificultades para respirar, tal y como ha informado 'La Voz de Almería'.

La menor fue asistida por los servicios de emergencia, que trataron de reanimarla, y trasladada al hospital, pero lamentablemente se confirmaba su fallecimiento poco después.

Fue el domingo 30 de noviembre cuando el servicio de emergencias de Andalucía recibió una llamada poco antes de las tres de la tarde pidiendo ayuda y alertando de los problemas que presentaba la menor a la hora de respirar, según 'La Voz de Almería'.

La bebé estaba "como ahogándose", tal y como explicaron desde el 112. El trágico suceso tuvo lugar en la calle María Casares, situada entre Nueva Almería y la Vega de Acá, tal y como informa el medio anteriormente mencionado.

Poco después del traslado de la menor, la policía científica se presentaba en el lugar de los hechos para informar de su fallecimiento.

El Instituto de Medicina Legal se hizo cargo de investigación de su fallecimiento y este lunes, la menor fue trasladada al Tanatorio Sol de Portocarrero.