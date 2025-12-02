Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 2 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Publicado:

Las declaraciones de Víctor Ábalos, o la situación de la peste porcina, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 2 de diciembre.

El hijo de Ábalos sigue tirando de la manta

Koldo García señala a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Y Ábalos a Sánchez por el Delcygate. Lo publica El Mundo. El hijo del exministro asegura que el presidente del Gobierno dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy. Ambos han cambiado a una estrategia más agresiva mientras se acumulan las pruebas en su contra.

Peste porcina

Mensaje de tranquilidad del ministro a la vez que China confirma que seguirá importando porcino español. De momento, prohíbe la importación solo de la provincia de Barcelona. El origen del foco podría estar en un bocadillo de embutido en mal estado. Decenas de agentes intentan evitar la propagación de la enfermedad. Hoy llegan expertos veterinarios de la Comisión Europea.

Un grave incendio tras una explosión de gas en un edificio deja varios heridos en Toledo

La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir sexualmente a una mujer por sumisión química en una playa de Málaga

Varias personas de la UME desinfectan vehiculos, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina

Así lucha la UME contra la peste porcina africana: desinfección, drones y traslado de cadáveres

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA

La jueza añade un nuevo muerto por la DANA en Valencia y la cifra asciende a 230

Ambulancia del 112 Andalucía.
Emergencias 112

Muere una bebé de 15 meses en una vivienda de Almería

Cantabria está libre de peste porcina africana pero adopta medidas, con recomendaciones obligatorias para la caza
Aumentan a nueve los casos por peste porcina africana en Barcelona

La gripe se adelanta en Cantabria y aumentan los ingresos por infección respiratoria
El plan de Sanidad contra la gripe 2025: mascarillas en hospitales y más teletrabajo

Sanidad espera aprobar mañana junto con las comunidades un protocolo común para hacer frente a la epidemia de gripe que este año se presenta especialmente agresiva. Hay varios escenarios contemplados para actuar

Carlos Mazón entrando al Cecopi el día de la dana

El coordinador de prevención de Emergencias evitó que se borraran los vídeos de la llegada de Mazón al CECOPI por precaución

Un grave incendio tras una explosión de gas en un edificio deja varios heridos en Toledo

Clínica dental en Alzira

La niña de 4 años ingresada por el tratamiento dental en la clínica que murió otra niña en Alzira recibe el alta

