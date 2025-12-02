Noticias de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Las declaraciones de Víctor Ábalos, o la situación de la peste porcina, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 2 de diciembre.

El hijo de Ábalos sigue tirando de la manta

Koldo García señala a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Y Ábalos a Sánchez por el Delcygate. Lo publica El Mundo. El hijo del exministro asegura que el presidente del Gobierno dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy. Ambos han cambiado a una estrategia más agresiva mientras se acumulan las pruebas en su contra.

Peste porcina

Mensaje de tranquilidad del ministro a la vez que China confirma que seguirá importando porcino español. De momento, prohíbe la importación solo de la provincia de Barcelona. El origen del foco podría estar en un bocadillo de embutido en mal estado. Decenas de agentes intentan evitar la propagación de la enfermedad. Hoy llegan expertos veterinarios de la Comisión Europea.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.