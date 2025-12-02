Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El coordinador de prevención de Emergencias evitó que se borraran los vídeos de la llegada de Mazón al CECOPI por precaución

Las grabaciones de la tarde del 29 de octubre y hasta el 4 de noviembre se han preservado porque el testigo lo propuso a su inmediato superior ante la llegada de numerosas autoridades durante esos días.

Carlos Maz&oacute;n entrando al Cecopi el d&iacute;a de la dana

Carlos Mazón entrando al Cecopi el día de la danaAntena3 Noticias

Clara Boluda
Publicado:

El responsable de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Alonso Fernández, ha declarado en el juzgado que instruye la causa penal por la gestión de la DANA que propuso conservar las imágenes de la llegada del entonces president Carlos Mazón a la reunión del Cecopi la tarde del 29 de octubre.

Según ha informado Fernández, desde enero de 2023 es responsable de seguridad física e infraestructuras del Centro de Coordinación de Emergencias, una tarea que incluye las cámaras de seguridad del recinto, razón por la que no se borraron de forma automática las imágenes 30 días después. También ha testificado que propuso al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, conservar las imágenes, que fueron protegidas con copia de seguridad, y que fue decisión de ambos preservarlas, pues no recibieron instrucciones de la Generalitat para ello.

Las cámaras que graban el centro

El centro recibe imágenes de hasta cuatro cámaras: acceso principal, de donde se aprecia la entrada de vehículos oficiales; el aparcamiento interior, de una puerta lateral del centro más una puerta trasera para vehículos pesados. También están disponibles las cámaras del edificio Cecopi, aunque las de la propia entrada permiten ver el pasillo pero no el interior y que es una dependencia interna, con acceso cerrado.

El testigo ha concretado que hay dos vídeos, uno con vehículos y otro en el que se ve a Mazón, entonces presidente de la Generalitat, y su equipo en dos vehículos, además de las matrículas de todos los vehículos que accedieron esa misma tarde. Según alegaron fuentes de Presidencia, la ley establece que las imágenes "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales.

