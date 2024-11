Australia prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 16 años e impone multas de hasta 50 millones de dólares

Australia se ha convertido este jueves en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esta normativa, que se espera que entre en vigor en noviembre de 2025, establece uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo en relación con la protección de los jóvenes en el entorno digital.

El objetivo de esta ley, además de reducir la adicción a la tecnología, es mitigar los peligros que las redes sociales pueden tener en los menores. La nueva legislación obligará a las plataformas a implementar medidas efectivas para verificar la edad de sus usuarios. El país australiano planea probar un sistema de verificación que podría incluir el uso de datos biométricos (firma, foto, huella dactilar y escaneo del DNI) o identificación gubernamental.

Los controles establecidos por esta ley son más restrictivos que los de otros países, por ejemplo en España el Ministerio de Juventud e Infancia está considerando un límite de edad de 14 años. Mientras que, la legislación australiana no tendrá en cuenta el consentimiento parental ni permitirá que las cuentas ya existentes de menores permanezcan activas una vez que la ley entre en vigor.

La nueva ley afectará a redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y X (antiguo Twitter). Sin embargo, plataformas de mensajería como WhatsApp y servicios educativos como Google Clasroom y YouTube quedarán excluidos al considerarse beneficiosos para los usuarios.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha declarado que esta "reforma es histórica" y ha "enviado un mensaje a las empresas de redes sociales para que hagan las cosas bien" y actúen con responsabilidad. El objetivo es establecer un modelo que priorice la seguridad y bienestar familiar.

Sanción de hasta 50 millones de dólares para las empresas

Las empresas que no cumplan con esta normativa podrían enfrentarse a multas millonarias que alcanzarían los 49,50 millones de dólares australianos (alrededor de 30 millones de euros). Sin embargo, para los jóvenes o padres que no cumplan estas normas no habrá sanción, solamente para la empresa tecnológica.

Ante esta situación, Google y Meta han argumentado que la implementación de la prohibición debería posponerse hasta completar las pruebas del sistema de verificación. Por otra parte, TikTok ha solicitado más consultas sobre el proyecto de ley, mientras que X ha expresado preocupaciones sobre que podría afectar los derechos humanos de los niños.

