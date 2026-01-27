Efemérides de hoy 27 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 27 de enero? 

El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro jura el cargo de presidenta de Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (Estadio Nacional Chelato Uclés en la actualidad). La líder del partido Libertad y Refundación (LIBRE) acudió a la cita que la convertiría en la primera presidenta mujer en la historia de Honduras, decenas de miles de hondureños simpatizantes de la política acudieron a las gradas del recinto aclamando con júbilo su nombre. Al acto viajaron figuras de gran relevancia, como Kamala Harris, quien era vicepresidenta de Estados Unidos, o el rey Felipe VI.

Esta fecha también marcó el final de la administración de Juan Orlando Hernández, quien, en 2015, durante su primer mandato, consiguió eliminar el artículo de la constitución que impedía la reelección presidencial, dejando vía libre a su candidatura para las elecciones de 2017, las cuales ganaría. Esta no fue la única polémica alrededor del expresidente, en 2024 un juzgado de Nueva York le condenó por delitos de narcotráfico, aunque tan solo un año después Donald Trump lo indultaría.

Un 27 de enero, pero de 2010, Steve Jobs anuncia al mundo su nuevo dispositivo: el iPad. El CEO de Apple salió al escenario con plena consciencia del éxito que tendría su nuevo invento. Vendió la idea de haber conseguido fusionar la potencia de un portátil con el pragmatismo de su iPhone. Las ventas demostraron que el mensaje de Jobs caló en el consumidor, el iPad fue un éxito comercial que provocaría una reacción en cadena, ninguna tecnológica quería quedar atrás de Apple. Para 2016 no había empresa perteneciente a la industria que no las fabricara, una oferta que saturó el mercado ante todas las variables y modelos en venta.

¿Qué pasó el 27 de enero?

1612.- Felipe III de España otorga un privilegio real que permite celebrar festejos taurinos en cosos cerrados, origen de las corridas en las plazas de toros.

1880.- Thomas Edison obtiene la patente de la bombilla eléctrica.

1923.- El Partido Nacionalsocialista de Alemania (Nazi) celebra en Múnich su primer congreso.

1944.- El Ejército Rojo rompe el cerco de Leningrado tras 871 días de asedio nazi.

1948.- En Estados Unidos sale a la venta el primer grabador de cinta magnética.

1967.- Mueren los astronautas estadounidenses Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee, al incendiarse la cápsula del 'Apolo 1' durante un entrenamiento.

1973.- Vietnam del Norte y EE. UU. firman en París un tratado para poner fin a la guerra del Vietnam.

1996.- El coronel Ibrahim Barre Mainasara derroca al primer presidente de Níger, Mahaman Usman.

2012.- La aerolínea Spanair suspende sus operaciones.

2018.- Más de cien muertos en un atentado talibán perpetrado con una ambulancia bomba en el centro de Kabul.

2020.- China confirma el primer muerto por coronavirus en Pekín.

¿Quién nació el 27 de enero?

1756.- Wolfgang A. Mozart, músico austríaco.

1859.- Guillermo II de Alemania, último emperador (káiser) del Imperio alemán y último rey de Prusia.

1934.- Federico Mayor Zaragoza, político español, exdirector general de la Unesco.

1940.- James Cromwell, actor estadounidense.

1964.- Bridget Fonda, actriz estadounidense.

1982.- Ernest Urtasun, político español.

1995.- Àlex Monner, actor español.

¿Quién murió el 27 de enero?

1901.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.

1994.- Claude Akins, actor estadounidense.

2001.- Pedro Carrasco, boxeador español.

2008.- Suharto, exdictador de Indonesia.

2010.- J.D. Salinger, escritor estadounidense.

2015.- Joe Rígoli, actor y cómico argentino.

2019.- Tulio Mora, poeta peruano.

¿Qué se celebra el 27 de enero?

Hoy, 27 de enero, se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.

Horóscopo del 27 de enero

Los nacidos el 27 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 27 de enero

Hoy, 27 de enero, se celebra santa Ángela de Merici.