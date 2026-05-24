Efemérides de hoy 24 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 24 de mayo?

El 24 de mayo de2000, Israel completa la retirada de sus tropas del sur del Líbano, poniendo fin a una presencia militar que se había prolongado durante dieciocho años. El repliegue, ejecutado de forma acelerada y sin un acuerdo bilateral previo, cerró una etapa iniciada tras la invasión de1982 y devolvió al Estado libanés el control de una franja fronteriza que había permanecido bajo ocupación y administración militar israelí.

La salida de las fuerzas israelíes alteró el equilibrio político y de seguridad en la región y fue interpretada de manera dispar por los distintos actores implicados: mientras el Gobierno israelí la presentó como una decisión estratégica para reducir costes humanos y militares, en el Líbano el acontecimiento fue recibido como el final de una ocupación largamente contestada. La retirada marcó así un hito en el conflicto regional, cuyas consecuencias seguirían influyendo en la dinámica del sur del país y en las relaciones entre ambos Estados en los años posteriores.

Un 24 de mayo, pero de1822, la victoria del ejército independentista dirigido por el mariscal Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha, librada en las alturas que dominan la ciudad de Quito, marca un punto de no retorno para el dominio español en el territorio que hoy es Ecuador. El triunfo permite la rendición de las autoridades coloniales, asegurando la emancipación política de la antigua Audiencia de Quito y vinculando ese espacio al proyecto integrador de la Gran Colombia, uniendo su destino al de otras regiones recién liberadas en el norte de Sudamérica bajo el liderazgo de Simón Bolívar.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de mayo?

1844.- Morse emite el primer mensaje telegráfico desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore.

1883.- Inauguración oficial del puente de Brooklyn en Nueva York, primero construido con cables de acero.

1926.- La erupción del volcán Tokachi (Japón) causa la muerte a más de dos mil personas.

1964.- 328 personas pierden la vida en el estadio de Lima como consecuencia de los incidentes registrados tras la anulación de un gol local durante un partido entre las selecciones de Perú y Argentina.

1985.- Un ciclón causa la muerte de 40.000 personas en Bangladesh y decenas de miles de desaparecidos.

1989.- El Parlamento Europeo aprueba la directiva sobre la televisión sin fronteras.

1993.- Eritrea declara su independencia, convirtiéndose en el 52º Estado libre de África.

2018.- Caso Gurtel: la Audiencia Nacional condena a 29 de los 37 acusados a penas que van desde los 51 años y 11 meses para Francisco Correa.

2019.- Ante la imposibilidad de ejecutar el ‘brexit’, la primera ministra británica, Theresa May, anuncia su dimisión, que haría efectiva el 7 de junio.

2022.- Un tiroteo en un colegio de la localidad de Uvalde (Texas, EEUU) se cobra la vida de 21 personas, incluidos 19 niños.

2023.- Una interfaz cerebro-ordenador con inteligencia artificial permite andar a un parapléjico, publica la revista ‘Nature’.

¿Quién nació el 24 de mayo?

1686.- Daniel Gabriel Fahrenheit, físico alemán.

1743.- Jean-Paul Marat, figura de la Revolución Francesa.

1819.- Victoria I, reina de Inglaterra y emperatriz de la India.

1916.- Juanito Valderrama, cantaor español.

1936.- Luis Llongueras, peluquero español.

1941.- Bob Dylan, cantautor estadounidense.

1949.- Ricardo Franco, director de cine, español.

¿Quién murió el 24 de mayo?

1543.- Nicolaus Copérnico, astrónomo polaco.

1999.- Ramón Rubial, político español, expresidente del PSOE.

2004.- Mari Pepa Colomer, primera mujer piloto de la aviación española.

2011.- Luis Ángel Rojo, exgobernador del Banco de España.

2013.- Alfonso Santisteban, compositor y director de orquesta, español.

2013.- Antonio Puchades, futbolista español.

2022.- Ouka Leele, fotógrafa y pintora española.

¿Qué se celebra el 24 de mayo?

Hoy, 24 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y el Día Europeo de los Parques Naturales.

Horóscopo del 24 de mayo

Los nacidos el 24 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 24 de mayo

Hoy, 24 de mayo, se celebran Nuestra Señora del Rocío, san Juan de Prado y las santas María Auxiliadora, Susana y Ester.