Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de junio?

El 23 de junio de 2021, encuentran a John McAfee, creador del antivirus “McAfee”, ahorcado en su celda. El desarrollador se encontraba encarcelado en el Centro Penitenciario Brians 2, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona. Esa misma mañana, la Audiencia Nacional notificó la aprobación de la extradición de McAfee a Estados Unidos, país que le buscaba por evasión de impuestos y fraude con criptomonedas. Un año antes, el excéntrico programador fue detenido en el aeropuerto de El Prat. Dirección a Turquía, McAfee hizo escala en España. En el control de fronteras, al presentar su pasaporte, una alarma informó a los agentes de la Policía Nacional sobre la orden de captura emitida por la justicia estadounidense contra McAfee.

Curiosamente, dos años antes de quitarse la vida, John McAfee posteó en su cuenta de Twitter (actual X): «Recibo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que, en esencia, dicen: “¡Vamos a por ti, McAfee! ¡Te vamos a matar!”. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Me liquidaron (…)». El mensaje era una promoción de su nueva criptomoneda “WHACKD” (liquidado).

Un 23 de junio, pero de 1972, nace Zinedine Zidane, futbolista y entrenador francés, considerado una de las figuras del fútbol más importantes de la historia. Sin importar si la referencia es tomada de su etapa como jugador o técnico, Zidane es sinónimo de éxito. Cuenta con uno de los goles más recordados en cualquiera de las finales de la Copa de Europa, aquel que llevó al Real Madrid ha obtener “la novena” frente al Bayer Leverkusen. Tras un balón bombeado a los cielos por Roberto Carlos, Zidane solía tenía que esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. Con sangre fría, esperó al momento exacto para soltar una volea perfecta con la que atravesó la escuadra de Oliver Kahn. En la selección nacional, Zidane lideró a Francia en la geste que los llevó a obtener su segunda estrella al proclamarse campeones del Mundial de 1998.

Como entrenador, Zidane se convirtió en conseguir ganas tres veces consecutivas la Copa de Europa en el formato Champions League en las temporadas 2015-16, 2016-17, 2017-18.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de junio?

1802.- El científico alemán Alexander von Humboldt mide el Chimborazo (6.265 metros), monte de Ecuador en la Cordillera de los Andes.

1902.- Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna, Suiza.

1940.- II Guerra Mundial: Hitler visita París tras la derrota francesa.

1961.- Entra en vigor el Tratado Antártico, que establece la Antártida como un territorio de paz y ciencia.

1972.- Se inaugura el Zoo de la Casa de Campo de Madrid.

1988.- El climatólogo jefe de la NASA, James Hansen, anuncia ante el Congreso de EE. UU. que el calentamiento global ha comenzado.

1989.- Estreno oficial en Estados Unidos de la película 'Batman', dirigida por Tim Burton.

1996.- Se lanza en Japón la videoconsola Nintendo 64.

2001.- El partido vasco Herri Batasuna (HB) desaparece formalmente tras ser ilegalizado y da paso a Batasuna, también ilegalizado meses después.

2019.- La oposición socialdemócrata gana las municipales de Estambul y pone fin a 25 años de gobierno islamista en la capital.

2022.- El Supremo de EE. UU. avala llevar armas en público.

¿Quién nació el 23 de junio?

1862.- Paz de Borbón, hija de Isabel II.

1908.- Jaime de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII.

1912.- Alan Turing, matemático inglés, uno de los padres de la computación moderna.

1957.- Frances McDormand, actriz estadounidense.

1969.- Alberto Chicote, cocinero español.

1969.- Noa, cantante israelí.

1995.- Danna Paola, actriz y cantante mexicana.

¿Quién murió el 23 de junio?

1995.- Jonas Edward Salk, estadounidense, descubridor de la vacuna contra la poliomielitis.

1998.- Maureen O'Sullivan, actriz irlandesa.

2000.- Peter Dubovsky, futbolista eslovaco.

2011.- Peter Falk, Colombo, actor estadounidense.

2015.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.

2018.- Donald Hall, poeta estadounidense.

2021.- Mila Ximénez, periodista española.

¿Qué se celebra el 23 de junio?

Hoy, 23 de junio, se celebra el Día Mundial del Olimpismo.

Horóscopo del 23 de junio

Los nacidos el 23 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 23 de junio

Hoy, 23 de junio, se celebra san José Cafasso.