Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 23 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

John McAfee se suicida

Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: John McAfee se suicida | Antena 3 Noticias

Publicidad

Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
Publicado:

El 23 de junio de 2021, encuentran a John McAfee, creador del antivirus “McAfee”, ahorcado en su celda. El desarrollador se encontraba encarcelado en el Centro Penitenciario Brians 2, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona. Esa misma mañana, la Audiencia Nacional notificó la aprobación de la extradición de McAfee a Estados Unidos, país que le buscaba por evasión de impuestos y fraude con criptomonedas. Un año antes, el excéntrico programador fue detenido en el aeropuerto de El Prat. Dirección a Turquía, McAfee hizo escala en España. En el control de fronteras, al presentar su pasaporte, una alarma informó a los agentes de la Policía Nacional sobre la orden de captura emitida por la justicia estadounidense contra McAfee.

Curiosamente, dos años antes de quitarse la vida, John McAfee posteó en su cuenta de Twitter (actual X): «Recibo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que, en esencia, dicen: “¡Vamos a por ti, McAfee! ¡Te vamos a matar!”. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Me liquidaron (…)». El mensaje era una promoción de su nueva criptomoneda “WHACKD” (liquidado).

Un 23 de junio, pero de 1972, nace Zinedine Zidane, futbolista y entrenador francés, considerado una de las figuras del fútbol más importantes de la historia. Sin importar si la referencia es tomada de su etapa como jugador o técnico, Zidane es sinónimo de éxito. Cuenta con uno de los goles más recordados en cualquiera de las finales de la Copa de Europa, aquel que llevó al Real Madrid ha obtener “la novena” frente al Bayer Leverkusen. Tras un balón bombeado a los cielos por Roberto Carlos, Zidane solía tenía que esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. Con sangre fría, esperó al momento exacto para soltar una volea perfecta con la que atravesó la escuadra de Oliver Kahn. En la selección nacional, Zidane lideró a Francia en la geste que los llevó a obtener su segunda estrella al proclamarse campeones del Mundial de 1998.

Como entrenador, Zidane se convirtió en conseguir ganas tres veces consecutivas la Copa de Europa en el formato Champions League en las temporadas 2015-16, 2016-17, 2017-18.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de junio?

1802.- El científico alemán Alexander von Humboldt mide el Chimborazo (6.265 metros), monte de Ecuador en la Cordillera de los Andes.

1902.- Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna, Suiza.

1940.- II Guerra Mundial: Hitler visita París tras la derrota francesa.

1961.- Entra en vigor el Tratado Antártico, que establece la Antártida como un territorio de paz y ciencia.

1972.- Se inaugura el Zoo de la Casa de Campo de Madrid.

1988.- El climatólogo jefe de la NASA, James Hansen, anuncia ante el Congreso de EE. UU. que el calentamiento global ha comenzado.

1989.- Estreno oficial en Estados Unidos de la película 'Batman', dirigida por Tim Burton.

1996.- Se lanza en Japón la videoconsola Nintendo 64.

2001.- El partido vasco Herri Batasuna (HB) desaparece formalmente tras ser ilegalizado y da paso a Batasuna, también ilegalizado meses después.

2019.- La oposición socialdemócrata gana las municipales de Estambul y pone fin a 25 años de gobierno islamista en la capital.

2022.- El Supremo de EE. UU. avala llevar armas en público.

¿Quién nació el 23 de junio?

1862.- Paz de Borbón, hija de Isabel II.

1908.- Jaime de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII.

1912.- Alan Turing, matemático inglés, uno de los padres de la computación moderna.

1957.- Frances McDormand, actriz estadounidense.

1969.- Alberto Chicote, cocinero español.

1969.- Noa, cantante israelí.

1995.- Danna Paola, actriz y cantante mexicana.

¿Quién murió el 23 de junio?

1995.- Jonas Edward Salk, estadounidense, descubridor de la vacuna contra la poliomielitis.

1998.- Maureen O'Sullivan, actriz irlandesa.

2000.- Peter Dubovsky, futbolista eslovaco.

2011.- Peter Falk, Colombo, actor estadounidense.

2015.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.

2018.- Donald Hall, poeta estadounidense.

2021.- Mila Ximénez, periodista española.

¿Qué se celebra el 23 de junio?

Hoy, 23 de junio, se celebra el Día Mundial del Olimpismo.

Horóscopo del 23 de junio

Los nacidos el 23 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 23 de junio

Hoy, 23 de junio, se celebra san José Cafasso.

Aumento de estafas en el proceso de regularización de inmigrantes por la falta de personal y la demora para conseguir cita

La falta de personal y la demora para conseguir cita provoca el aumento de estafas en el proceso de regularización de inmigrantes

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

John McAfee se suicida

Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de junio?

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Tres heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar en Málaga

Los 78 ceros pasan a ser 11
CEROS EUSKERA

La revisión de los exámenes de la PAU en el País Vasco reduce los ceros en Euskera pero apenas mejora las notas de los suspensos

Imagen del Palau de Justicia, Barcelona
Crimen Barcelona

La acusada de matar a su marido en Barcelona admite que lo asfixió y acepta una condena de 23 años de prisión

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Robos

Una decena de vecinos evita un robo en Barcelona y retiene al ladrón hasta la llegada de los Mossos

Los hechos se produjeron el domingo, a plena luz del día, en el barrio de Santa Caterina. La víctima consiguió recuperar su reloj de alta gama gracias a la colaboración ciudadana.

Dos policías salvan la vida de un niño de tres años en Vigo
Héroes

"Estoy perdiendo a mi hijo", el aviso que movilizó a la Policía para salvar a un niño de 3 años

El niño estaba inconsciente y con serios problemas para respirar. Los agentes consiguieron reanimarlo y trasladarlo de urgencia al hospital Álvaro Cunqueiro.

Imagen de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango

La jueza del caso Andic cita como testigos a la terapeuta, a las dos hijas del empresario y a su pareja

Playa de la Arrabassado de Tarragona

Cinco menores muertos en un fin de semana negro: los ahogamientos dejan ya 174 fallecidos en 2026

Agentes de la UFAM

Detenido por agredir sexualmente a su hermano de tres años y contagiarle una enfermedad venérea

Publicidad