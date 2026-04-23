Efemérides de hoy 23 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 23 de abril?

El 23 de abril de 2023, Alejandro Toledo vuelve a pisar suelo peruano en una escena impensable años atrás para quien fue presidente del país entre 2001 y 2006. Tras un largo proceso judicial en Estados Unidos, el exmandatario llega a Lima extraditado y bajo custodia, marcando un momento clave en la historia reciente del Perú. Su retorno cierra una etapa de años de defensa legal en el extranjero y devuelve al primer plano uno de los casos de corrupción más emblemáticos vinculados a las altas esferas del poder político.

La jornada tuvo un desenlace inmediato: pocas horas después de su llegada, Toledo fue puesto a disposición de la justicia e ingresó en prisión preventiva, convirtiéndose en otro expresidente encarcelado en un país golpeado por la inestabilidad institucional. La imagen del antiguo jefe del Estado entrando en un penal sintetizó para muchos peruanos el desgaste de una clase política marcada por los escándalos y reforzó la sensación de que, esta vez, el alcance de la justicia no se detuvo en las fronteras ni en los cargos del pasado.

Un 23 de abril, pero de 1516, el duque Guillermo IV de Baviera aprueba una norma que acabará marcando la identidad de la cerveza europea durante siglos al fijar por primera vez qué podía y qué no podía entrar en su elaboración. La llamada Ley de Pureza delimitó los ingredientes permitidos —agua, cebada y lúpulo— en un intento de combatir fraudes, proteger la salud pública y ordenar el uso de los cereales en una época de escasez. Nacida como una regulación local, aquella decisión trascendió su tiempo y su espacio hasta convertirse en un referente histórico de calidad y control alimentario, símbolo duradero de la tradición cervecera alemana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de abril?

1521.- Las tropas de Carlos I derrotan a los comuneros, las fuerzas acaudilladas por Juan de Padilla, en Villalar (Valladolid).

1563.- Colocación de la primera piedra del Monasterio de El Escorial, en Madrid.

1798.- Ultima ejecución en la Plaza Mayor de Madrid: mueren en el patíbulo María Vicente de Mendieta y su amante, Santiago San Juan, asesinos del esposo de la primera.

1844.- Comienza la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, la obra periódica en español más antigua de América.

1917.- Comienza la construcción del Metro de Madrid.

1933.- Elecciones municipales parciales en la Segunda República española en las que votan las mujeres por primera vez.

1968.- Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México por su política de apartheid.

1976.- Se concede por primera vez el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El primer ganador es el escritor español Jorge Guillén.

1995.- La mezzosoprano Teresa Berganza ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que la convierte en la primera mujer que forma parte de esta institución.

2003.- Yaser Arafat y Abu Mazen firman un histórico acuerdo para la creación de un Gobierno palestino.

2010.- Grecia pide la activación del mecanismo de ayuda crediticia de la UE y el FMI.

¿Quién nació el 23 de abril?

1858.- Max Planck, físico alemán, autor de las bases de la Teoría Cuántica y premio Nobel de Física.

1896.- Charlie Rivel, payaso y artista circense español.

1899.- Vladimir Nabokov, escritor ruso.

1928.- Shirley Temple, actriz de cine y embajadora estadounidense.

1943.- Carmen Cervera, baronesa Thyssen, española.

1969.- Martín López Zubero, nadador hispano-estadounidense.

1976.- Pasión Vega, cantante española.

¿Quién murió el 23 de abril?

1616.- Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano.

1967.- Edgar Neville, escritor español.

1981.- Josep Plá, escritor español.

1986.- Otto Preminger, cineasta estadounidense.

1998.- Constantinos Caramanlis, que fue presidente y primer ministro griego.

2007.- Boris Yeltsin, primer presidente ruso.

2013.- Mulá Omar, líder de los talibanes.

¿Qué se celebra el 23 de abril?

Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor y Día Mundial del Idioma español.

Horóscopo del 23 de abril

Los nacidos el 23 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 23 de abril

Hoy, 23 de abril, se celebran los santos Jorge, Félix, Fortunato, Adalberto y Gerardo.