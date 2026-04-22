Lleida prohibirá el burka y multará a quien no cumpla

El Ayuntamiento de Lleida quiere prohibir el burka y el niqab en la vía pública y en los espacios municipales. La 'paeria', con el PSC en el consistorio en minoría gobernando, pretende llevar al pleno de junio la nueva propuesta ordenanza de civismo que contempla esta prohibición y que prevé sanciones leves, de entre 400 y 750 €.

Según fuentes municipales, prohibirá toda vestimenta que oculte rostro en calle y en las dependencias municipales (como es el niqab y el burka), aunque no tendría en cuenta el hiyab al permitir poder identificar a la persona.

Así, el alcalde socialista Fèlix Larrosa avanza la propuesta de ordenanza de civismo y convivencia del municipio, que se votará la propuesta en el pleno dentro de dos meses para que sustituya al actual, que es de año 2007. Esta ordenanza considerará este acto como una infracción leve y se podrá multar con sanciones de entre 300 y 750 euros dependiendo de si hay reincidencia.

El texto añade que la prohibición no se aplica "en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental". No obstante, desde el ayuntamiento han advertido que se prohíbe no por seguridad, sino para defender los derechos de las mujeres. Consideran que "el burka y el niqab humillan a las mujeres", por lo que quieren "identificar a todas aquellas que lo llevan como resultado de violencia machista".

Paralelamente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido esta mañana en una entrevista en Onda Cero que no le gusta el burka, pero ha quitado hierro al asunto y niega que se vea a gente con burka paseando por Cataluña, aunque defiende que es lógico que "no vayan con torso desnudo ni cara tapada por la calle".

Segundo intento de prohibir el burka en Lleida

Hace dieciséis años, el Ayuntamiento de Lleida -dirigido por el alcalde Àngel Ros (PSC)-, ya intentó prohibir el burka, pero el Tribunal Supremo tumbó la propuesta.

Ahora, tras el nuevo intento, Larrosa ha explicado que, a diferencia de la anterior propuesta, esta tiene otro enfoque, y no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino "de un tema de derechos fundamentales, y en este caso el derecho de las mujeres a poder decidir".

El Congreso tumbó la propuesta de Junts

La semana pasada, el Congreso tumbó por segunda vez la propuesta de Junts para prohibir el burka con la abstención de ERC y PNV y el 'no' del resto de partidos. La mayoría de las derechas en la Cámara se mostraron a favor, pero sus diferencias políticas impidieron el acuerdo.

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