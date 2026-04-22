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Mueren dos trabajadores tras el derrumbe de un andamio en una obra en Benidorm

El derrumbe de un andamio en una obra deja dos víctimas mortales y activa un amplio despliegue.

Accidente en Benidorm

Accidente en BenidormEuropa Press

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El accidente laboral que ha tenido lugar en una obra de Benidorm se ha saldado con dos víctimas mortales tras confirmarse el la muerte del segundo operario que había resultado herido de gravedad. Ambos trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros después de que tuviese lugar el desplome de un andamio en un edificio en construcción.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana, los servicios sanitarios han confirmado la muerte del segundo trabajador horas después del siniestro. Ambas víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Un amplio despliegue de emergencia

Hasta el lugar se han desplazado varias unidades sanitarias, entre ellas una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico, además de una decena de bomberos que han participado en las labores de rescate.

El accidente se ha producido en la torre 2 del edificio Principado Europa, un inmueble de 18 alturas situado en la zona de Levante.

Como consecuencia del operativo, la calle permanece cortada tanto al tráfico rodado como al paso de peatones mientras continúan las tareas de intervención y evaluación.

Las primeras informaciones apuntan a que el derrumbe se produjo cuando los trabajos en la obra ya habían finalizado y se estaba procediendo a levantar la estructura del andamio en vertical.

Por causas que aún se investigan, la instalación cedió, provocando la caída de los operarios.

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