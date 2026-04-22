Efemérides de hoy 22 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 22 de abril?

El 22 de abril de 1992, Guadalajara (México) amanece convertida en un campo de ruinas tras una serie de explosiones en cadena bajo sus calles, causadas por la acumulación de gases en el sistema de alcantarillado. Poco después de las diez de la mañana, el suelo comienza a abrirse como si la ciudad explotara desde dentro: el asfalto se levanta, edificios colapsan y coches y autobuses son lanzados por los aires. Todo se debía a la fuga de combustible en un poliducto de Pemex que atravesaba la zona urbana. El balance oficial es devastador, alrededor de 200 personas muertas, más de 1.500 heridas y miles de damnificados, pero el impacto real se mide en la desorientación, el miedo y el silencio atónito de quienes sobrevivieron a una tragedia imposible de comprender en tiempo real.

Aquella jornada dejó imágenes imborrables y una herida profunda en la memoria colectiva de México. Durante días, los vecinos habían alertado de fuertes olores a gasolina que salían de las alcantarillas, señales ignoradas que convirtieron la catástrofe en un símbolo de negligencia y fallos estructurales. Más allá de las cifras, el hecho marcó a Guadalajara para siempre: barrios enteros tuvieron que rehacerse desde cero y las víctimas iniciaron una larga lucha por el reconocimiento, la justicia y la reparación, transformando la efeméride en un recordatorio permanente del coste humano de no escuchar a tiempo las señales de alarma.

Un 22 de abril, pero de 1500, la expedición portuguesa comandada por Pedro Álvarez Cabral, enviada hacia la India como parte de la expansión marítima lusa, llega a tierras desconocidas en el Atlántico occidental. Tras semanas de navegación, la flota avista la costa del actual Brasil y toma posesión del territorio en nombre del rey de Portugal, convencida de encontrarse en una nueva tierra incluida en la zona portuguesa fijada por el Tratado de Tordesillas. Aquel primer contacto entre europeos y los pueblos indígenas que habitaban la región abrió un largo y complejo proceso de encuentro, conquista y transformación que marcaría de forma decisiva el nacimiento histórico del Brasil colonial.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de abril?

1370.- Hugues Aubriot, preboste de los mercaderes de París, coloca la primera piedra de lo que será la Bastilla.

1509.- Enrique VIII es coronado rey de Inglaterra.

1898.- Buques estadounidenses bloquean la bahía de La Habana (Cuba), primer acto de guerra de Estados Unidos contra España.

1915.- Por primera vez se utiliza gas de cloro con fines bélicos. Lo lanzaron los alemanes en Ypres (Bélgica) contra una división francesa durante la Primera Guerra Mundial.

1931.- Se abre al tráfico aéreo el Aeropuerto de Madrid-Barajas, aunque las operaciones comerciales no se inician hasta finales de 1933.

1995.- El Ejército gubernamental ruandés -controlado por la etnia tutsi- abre fuego contra los refugiados hutus del campamento de Kibeho y causan 2.000 muertos.

1997.- Soldados peruanos asaltan la residencia del embajador de Japón en Lima y liberan a 71 de los 72 rehenes que retenía el MRTA desde el 17 de diciembre. Mueren los 14 secuestradores, dos militares y un rehén.

2015.- La Unión Europea y Cuba retoman formalmente sus relaciones políticas.

2016.- Al menos 175 países firman en Naciones Unidas el Acuerdo de París contra el cambio climático.

2020.- Irán lanza con éxito su primer satélite militar.

2021.- Crisis entre España y Marruecos tras desvelarse que el líder del Polisario, Brahim Ghali, estaba ingresado en Logroño por coronavirus, donde llegó en secreto y bajo otra identidad.

¿Quién nació el 22 de abril?

1451.- Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, reina de España.

1724.- Emmanuel Kant, filósofo alemán.

1870.- Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, líder de la revolución rusa y creador del Estado soviético.

1904.- Robert J. Oppenheimer, físico estadounidense.

1904.- María Zambrano, filósofa y escritora española.

1963.- Blanca Fernández Ochoa, esquiadora española.

1967.- Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador español.

¿Quién murió el 22 de abril?

1840.- Luis Fernández de Córdova, militar, político y diplomático español.

1991.- Juan José López Ibor, psiquiatra español.

1992.- Juan Solano, compositor español de canción popular.

1994.- Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos.

2015.- Rafael Sanz Lobato, fotógrafo español.

2017.- José Utrera Molina, exministro español.

2025.- Lluís Prenafeta, político español.

¿Qué se celebra el 22 de abril?

Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra.

Horóscopo del 22 de abril

Los nacidos el 22 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 22 de abril

Hoy, 22 de abril, se celebran los santos José, Parmenio, Lucio, Santiago y León.