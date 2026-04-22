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La Plataforma Control Z pide reformular la ley de protección del menor para limitar el uso de pantallas

La Plataforma Control Z, en la que participan entidades científicas y grupos mediáticos como Atresmedia, ha reclamado modificar la futura ley de protección al menor en entornos digitales para priorizar la salud frente al acceso ilimitado a internet. Los expertos advierten del impacto de las pantallas en el desarrollo infantil y proponen límites de uso según la edad.

Imagen de archivo de un ni&ntilde;o jugando con el m&oacute;vil

Imagen de archivo de un niño jugando con el móvilPixabay

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María del Álamo
Publicado:

La Plataforma Control Z ha alertado sobre los riesgos que el uso excesivo de pantallas puede tener en la salud física, cognitiva y emocional de los menores. En el encuentro celebrado en el Consejo General de la Psicología en España, expertos en psicología, neurología, pediatría y psiquiatría han defendido la necesidad de introducir criterios científicos en la nueva legislación.

En concreto, los especialistas han cuestionado el concepto de "derecho a la conexión universal" recogido en el borrador de la ley, al considerar que, sin limitaciones, puede perjudicar el desarrollo neurológico de niños y adolescentes. Frente a ello, proponen sustituirlo por el "derecho al desarrollo neurológico saludable".

Límites según la edad

Como parte de sus recomendaciones, la plataforma ha presentado una guía clara de uso de pantallas basada en la evidencia científica:

  • 0 horas hasta los 6 años
  • 1 hora diaria hasta los 12
  • 2 horas como máximo a partir de los 12

Según ha explicado, estos límites buscan proteger etapas clave del desarrollo infantil, especialmente en lo relativo a la atención, el lenguaje, el sueño y la regulación emocional.

Una llamada a la regulación

Los expertos han insistido en que el objetivo no es prohibir el acceso a internet, sino garantizar un uso responsable y adaptado a la edad. En este sentido, han reclamado que la ley incorpore la opinión de la comunidad científica para asegurar una protección real de la salud de los menores en el entorno digital.

El encuentro también ha servido para presentar las conclusiones de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil, que subrayan la necesidad de implicar tanto a las familias como a las instituciones en la educación digital de los más jóvenes.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

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